Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu với doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ

Tại điểm cầu tỉnh tham dự có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công thương; một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển KH&CN.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Theo báo cáo về thực trạng, những điểm nghẽn và giải pháp thúc đẩy liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, hoạt động hợp tác giữa các bên đã có chuyển biến tích cực, từng bước hình thành các mô hình tạo ra giá trị thực tiễn. Tuy nhiên, quy mô hợp tác còn hạn chế, chiều sâu liên kết chưa đồng đều, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu vẫn gặp nhiều khó khăn. Giai đoạn 2021 - 2025, trong phạm vi số liệu được tổng hợp, có 181 trong tổng số 1.451 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia do doanh nghiệp chủ trì, chiếm 12,5%; kinh phí dành cho các nhiệm vụ này chiếm 25,7% tổng kinh phí của các nhiệm vụ được thống kê.

Báo cáo cũng chỉ rõ một số điểm nghẽn trong liên kết hợp tác. Theo đó, nghiên cứu chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu ứng dụng và chưa gắn chặt với trách nhiệm tiếp nhận. Nguồn lực chưa được kết nối liên tục để hoàn thiện công nghệ và đưa sản phẩm ra thị trường. Quyền tự chủ chưa được thực hiện đầy đủ; tâm lý e ngại trách nhiệm và cách xử lý rủi ro còn cản trở hợp tác. Thiếu đầu mối chuyển giao chuyên nghiệp và điều kiện khai thác hạ tầng dùng chung thuận tiện. Động lực chuyển giao của viện, trường và năng lực tiếp nhận của doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Sản phẩm mới khó tiếp cận khách hàng đầu tiên; việc theo dõi hiệu quả ứng dụng chưa thường xuyên. Cơ chế phân bổ nguồn lực chưa gắn với điều kiện và kết quả hợp tác.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, các viện, trường, doanh nghiệp tập trung thảo luận, tập trung vào các nội dung tháo gỡ điểm nghẽn và giải pháp trọng tâm nhằm đưa liên kết, hợp tác đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ công nghệ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải tháo gỡ các điểm nghẽn trong liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; lấy nhu cầu thị trường, doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động nghiên cứu. Các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng danh mục bài toán công nghệ ưu tiên xuất phát từ năng lực và nhu cầu phát triển, trong đó xác định rõ mục tiêu, sản phẩm dự kiến, đơn vị tiếp nhận và phương án huy động nguồn lực.

Yêu cầu các viện nghiên cứu, trường đại học chủ động kết nối với doanh nghiệp; doanh nghiệp mạnh dạn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa sản phẩm. Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần khẩn trương xây dựng, vận hành Quỹ phát triển KH&CN đủ mạnh để hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng và giải quyết các bài toán công nghệ lớn. Nhà nước sẽ đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp trong các dự án nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển công nghệ mới; trong trường hợp dự án thất bại, Nhà nước sẽ chia sẻ mức độ rủi ro lớn hơn nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu khắc phục tình trạng triển khai hình thức, theo phong trào; bảo đảm mọi hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN được đánh giá bằng sản phẩm thực tế, góp phần tạo giá trị gia tăng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.