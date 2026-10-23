Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Ninh Bình. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Trường Đại học Hoa Lư.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Ninh Bình.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: Sau khi có Nghị quyết số 57-NQ/TW, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 với cơ chế tự động giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, chấp nhận rủi ro có điều kiện cho nhà khoa học, cùng các ưu đãi tài chính như chi phí nghiên cứu và phát triển (NC&PT) được trừ tối đa 200% khi tính thuế đã tạo ra những bước tiến quan trọng thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ. Điển hình như Tập đoàn Viettel và Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) bàn giao các sản phẩm AI và mô hình ngôn ngữ; Viện Nghiên cứu Cơ khí làm chủ thiết kế thiết bị phụ nhiệt điện; hay sự phối hợp hiệu quả giữa các viện nghiên cứu với Lộc Trời và Rạng Đông.

Đáng chú ý, các công bố khoa học có doanh nghiệp tham gia trên Scopus đạt mức trích dẫn vượt trội (3,9 trích dẫn/bài) và Việt Nam vươn lên xếp thứ 24 toàn cầu về hợp tác nghiên cứu đại học - doanh nghiệp theo chỉ số GII 2026.

Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thẳng thắn nhìn nhận quy mô và chiều sâu liên kết còn hạn chế. Tỷ lệ công bố khoa học chung giữa viện, trường và doanh nghiệp còn thấp, chi NC&PT của khu vực doanh nghiệp Việt Nam mới đạt 0,3% GDP, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực.

Đồng thời, chỉ ra 7 "điểm nghẽn" cốt lõi cản trở hợp tác, bao gồm: nghiên cứu chưa xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thị trường, sự đứt gãy trong nguồn lực tài chính thương mại hóa, tâm lý e ngại rủi ro và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, thiếu vắng các tổ chức trung gian chuyên nghiệp, năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp còn yếu, sản phẩm mới khó tiếp cận mua sắm công và cơ chế phân bổ ngân sách chưa gắn kết với kết quả thực tế.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình hợp tác trong phát triển công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, qua đó thúc đẩy ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành liên quan tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp tại hội nghị. Trên cơ sở đó, khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, đẩy mạnh phát triển sàn giao dịch công nghệ quốc gia, tăng cường tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế tài chính, quản lý tài sản trí tuệ và quỹ phát triển khoa học - công nghệ, hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vận hành thực chất, lấy hiệu quả chuyển giao công nghệ và giá trị gia tăng tạo ra cho nền kinh tế làm thước đo hàng đầu.