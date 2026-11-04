Hội nghị toàn quốc tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến

Chiều 4-11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến. Đồng chí Hà Minh Hải - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tại điểm cầu trung ương. Hội nghị được kết nối đến hơn 3.300 điểm cầu trong cả nước với sự tham gia của hơn 72.000 đại biểu.

Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự. Cùng tham dự có đồng chí Lê Hữu Vinh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đại biểu là công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu hướng dẫn vị trí việc làm, biên chế, công chức chuyển đổi số - công nghệ thông tin của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải nhấn mạnh: Việc triển khai Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến kết hợp với chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng trên hệ thống, là bước đột phá nhằm chuyển mạnh từ quản lý biên chế chủ yếu dựa trên số lượng hiện có sang quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm và vị trí việc làm.

Qua triển khai bước đầu, 34 tỉnh ủy, thành ủy và 60 cơ quan, đơn vị khối Đảng ở Trung ương đã thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc thù từng khối. Công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ và chuẩn hóa danh mục vị trí việc làm đã tạo lập cơ sở dữ liệu nền tảng quy mô lớn, giúp nhận diện rõ những nhiệm vụ chồng chéo, từ đó có phương án phân cấp, cắt giảm hoặc giao quyền tự chủ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, cán bộ chuyên môn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng cổng để kê khai, kế thừa dữ liệu; rà soát, kiểm tra, xác nhận và tổng hợp kết quả theo đúng quy trình, nghiệp vụ; thống nhất cách tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cấp; kết hợp tập huấn với thực hành, kiểm thử trên bộ dữ liệu mẫu của đơn vị; trao đổi, làm rõ quy trình, thao tác và cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị sau hội nghị phải phân định rõ trách nhiệm của người lập, người kiểm tra và người xác nhận dữ liệu; tuyệt đối không lấy số người hiện có để suy ngược ra khối lượng công việc. Người đứng đầu các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ và khả năng kiểm chứng của dữ liệu nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thực chất, phục vụ hiệu quả công tác xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn trong quá trình triển khai như: Dữ liệu còn phân tán; một số đơn vị lúng túng trong việc xác định sản phẩm, phân nhóm độ phức tạp hoặc quy đổi thời gian làm việc. Bên cạnh đó, các đại biểu được xem clip hướng dẫn kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến của cơ quan điển hình; nghe đại diện một số đơn vị, địa phương chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hiệu quả.