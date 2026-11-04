Hội nghị toàn quốc tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm

Các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hà Minh Hải - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Hội nghị được tổ chức trên cơ sở Kế hoạch số 80-KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng Cổng để kê khai, kế thừa dữ liệu, rà soát, kiểm tra, xác nhận và tổng hợp kết quả theo quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ; thống nhất cách tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải cho biết, qua kiểm thử tại một số đơn vị, địa phương, Ban Tổ chức Trung ương cùng chuyên gia đã xác lập hoàn chỉnh khung cấu trúc cơ sở dữ liệu vị trí việc làm.

Trong đó, thống nhất 5 nhóm dữ liệu liên kết gồm: Cơ quan, tổ chức; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; công việc, sản phẩm, khối lượng, thời gian thực hiện; vị trí việc làm, mô tả và khung năng lực; nhân lực hiện có, nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị về kết quả bước đầu triển khai Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Qua đó, ghi nhận nhiều cách làm sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm và sự vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Kết quả này mang ý nghĩa rất quan trọng để tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Phạm Bằng

Qua thực tiễn kiểm thử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng cho thấy một số khó khăn: Dữ liệu còn phân tán, dễ phát sinh sai sót; một số đơn vị còn lúng túng trong xác định sản phẩm, có nơi chưa phân biệt, điền rõ người quy đổi theo phương pháp tính toán nhu cầu bố trí và chỉ tiêu biên chế…

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phân quyền đúng thẩm quyền, kế thừa tối đa dữ liệu đã có, chỉ bổ sung, điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc không phù hợp; không lấy số người hiện có để suy ngược ra khối lượng công việc; kiểm tra chất lượng dữ liệu từ nguồn; đảm bảo an toàn thông tin.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và quy trình sử dụng. Hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền; nhập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận và tổng hợp báo cáo; theo dõi tiến độ, khai thác kết quả và bảo đảm an toàn thông tin.

Chương trình cũng hướng dẫn kê khai và đưa dữ liệu từ bộ biểu hiện có vào Cổng; rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và liên kết giữa các biểu nghiệp vụ A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Phạm Bằng

Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả trong phạm vi được phân quyền. Đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế.

Đồng thời, hướng dẫn triển khai báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Phạm Bằng

Các chuyên gia của Tập đoàn Viettel và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với cơ quan chủ trì giải đáp những vấn đề liên quan đến kỹ thuật, nghiệp vụ và phương pháp kê khai, sử dụng Cổng.

Ba đơn vị đã hoàn thành kê khai trên Cổng kiểm thử gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Sở Nội vụ TP. Hà Nội và phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) trực tiếp thao tác mẫu quy trình kê khai, kiểm tra, xác nhận, tổng hợp dữ liệu và chia sẻ kinh nghiệm, vướng mắc thực tế.