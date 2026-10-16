Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Hội nghị diễn ra từ 8h đến 11h30, với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, Hội nghị được phát trực tiếp trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số, tạo điều kiện để tất cả cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự và nghiên cứu nội dung được quán triệt.

Tại Bộ Công Thương, Hội nghị được tổ chức tại 2 điểm cầu. Điểm cầu thứ nhất tại Hội trường tầng 7, nhà B, trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội; điểm cầu thứ hai tại Phòng họp 210, tầng 2, nhà B, trụ sở Bộ. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo, cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị theo phân công của Đảng ủy Bộ Công Thương.

Ngoài 2 điểm cầu tại trụ sở Bộ, Hội nghị còn được triển khai tại các điểm cầu của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương gồm các đảng bộ, chi bộ thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Hóa chất, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Điện lực, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó có Đảng bộ Báo Công Thương, Chi bộ Tạp chí Công Thương, Chi bộ Nhà Xuất bản Công Thương và Chi bộ Cục Thương mại điện tử.

Theo chương trình, Hội nghị tập trung quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và trọng tâm của các nghị quyết, quy định, kết luận được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Nội dung gồm các chuyên đề về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương.

Giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả.

Bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị…

Theo chương trình, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề:

(i) Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới;

(ii) Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;

(iii) Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

(iv) Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh;

(v) Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững;

(vi) Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV được triển khai gắn với yêu cầu cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Bộ Công Thương và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện sau Hội nghị toàn quốc.