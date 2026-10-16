Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự Hội nghị có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh), đồng chí Trương Tấn Sang (dự tại điểm cầu Tây Ninh), đồng chí Lương Cường.Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Đồng chí Nguyễn Văn An, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân (dự tại điểm cầu Vĩnh Long); Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng).

Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương; giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả.

Qua đó, bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu trung tâm tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại điểm cầu Bộ Y tế (ảnh Trần Minh)

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề.

Chuyên đề thứ nhất là Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Chuyên đề thứ hai là Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Chuyên đề thứ ba là Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chuyên đề thứ tư là Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Chuyên đề thứ năm là Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chuyên đề thứ sáu là Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.