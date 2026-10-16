Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị kết nối với hơn 40.000 điểm cầu trên cả nước; được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối tới hơn 4.500 điểm cầu, điểm học trên địa bàn tỉnh, với hơn 215 nghìn đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng đưa các nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chủ trương đúng phải được kiểm chứng bằng hiệu quả hoạt động của bộ máy, sức cạnh tranh của nền kinh tế và sự cải thiện đời sống Nhân dân. Vì vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc nhìn nhận nguyên nhân khiến một số công việc còn chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ; từ đó đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu và năng lực tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy các cấp gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức phải gắn với củng cố bản lĩnh chính trị, ý thức phục vụ Nhân dân; kiên quyết đấu tranh với suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời xây dựng môi trường liêm chính, khuyến khích tinh thần cống hiến. Việc kiểm điểm phải chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Người đứng đầu cần chủ động nhận trách nhiệm, tiếp thu góp ý, không để những khuyết điểm đã được chỉ ra tiếp tục lặp lại qua nhiều năm. Ở cơ sở, nội dung sinh hoạt chi bộ cần gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thiết thực trong đời sống Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Các cấp ủy cần rà soát đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, gắn tạo nguồn, đào tạo với đánh giá, sử dụng và sàng lọc. Việc đánh giá phải được tiến hành thường xuyên, căn cứ vào phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công việc; kịp thời bố trí lại hoặc thay thế những người không đáp ứng yêu cầu, không chờ đến khi có vi phạm mới xử lý.

Cần đổi mới cách tuyển chọn, đào tạo và phát triển cán bộ theo hướng chủ động phát hiện người có năng lực, xác định rõ lĩnh vực cần bồi dưỡng, tạo điều kiện học tập, nghiên cứu và giao nhiệm vụ phù hợp.

Người đánh giá, giới thiệu, bố trí cán bộ phải chịu trách nhiệm về đề xuất của mình; kiên quyết ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm và sự can thiệp trái quy định.

Đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp tỉnh cần nắm chắc năng lực đội ngũ ở từng địa bàn để bố trí đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, ưu tiên những nơi thiếu cán bộ hoặc quá tải; đồng thời bảo đảm nhiệm vụ giao cho cấp xã phù hợp với thẩm quyền và điều kiện thực hiện.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy khẩn trương thể chế hóa các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện. Cần tập trung rà soát chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhận diện những nhiệm vụ liên ngành, liên vùng và xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn, nguồn lực, kết quả cần đạt. Việc xây dựng chương trình hành động phải tránh chồng chéo, trùng lặp; chú trọng những nhiệm vụ có tác động lớn, giải quyết trực tiếp các điểm nghẽn trong phát triển.

Các cơ quan có thẩm quyền cần đẩy nhanh việc thể chế hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật đồng bộ, khả thi; tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương, không đẩy khó khăn xuống cơ sở. Cơ quan chủ trì chính sách phải theo dõi quá trình áp dụng, kịp thời đề xuất xử lý những bất cập phát sinh. Những việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo kèm phương án xử lý cụ thể.

Đối với quy định về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, cần tạo điều kiện cho hoạt động làm giàu chính đáng, phát triển sản xuất, tạo việc làm và đóng góp cho xã hội, đồng thời kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích. Đảng viên phải chấp hành pháp luật, không lợi dụng chức vụ, thông tin hoặc nguồn lực công để phục vụ lợi ích cá nhân.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành phấn đấu cao nhất hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.

Từng ngành, địa phương cần rà soát nhiệm vụ, xác định rõ những nội dung chậm tiến độ và nguyên nhân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành. Việc phát triển kinh tế phải gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát huy vai trò của doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, cần giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phát hiện sớm những hạn chế, nguy cơ chậm trễ và sai phạm để chấn chỉnh kịp thời. Khi kết quả chưa đạt yêu cầu, cần làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện; xác định cụ thể biện pháp, thời hạn khắc phục, đồng thời kiểm tra kết quả sau khắc phục để ngăn ngừa tái phạm. Các cấp ủy cần coi trọng ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp và thực tế tại cơ sở khi đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tập hợp ý kiến và theo dõi việc giải quyết kiến nghị. Những phản ánh chính đáng phải được xem xét, trả lời; người góp ý trung thực cần được bảo vệ, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Báo chí cần phản ánh trung thực kết quả thực hiện nghị quyết, phát hiện cách làm hiệu quả và những khó khăn cần tháo gỡ, góp phần giúp người dân hiểu chính sách, thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

Về nhiệm vụ sau hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động sát chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn. Việc triển khai không dừng lại ở tổ chức hội nghị mà phải được kiểm chứng bằng kết quả công việc cụ thể. Các cấp cần chủ động giải quyết nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, kịp thời đánh giá, báo cáo và đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh hoặc vượt thẩm quyền. Những sáng kiến, cách làm hiệu quả đã được thực tiễn kiểm nghiệm cần được tổng kết, chia sẻ và nhân rộng; các cơ quan Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt thời cơ, tháo gỡ các cản trở phát triển, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành các mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.