Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, kết hợp trực tuyến tới 40.074 điểm cầu trên cả nước với hơn 2,7 triệu đại biểu tham dự.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

Dự tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự tại các điểm cầu có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Tư duy, tầm nhìn chiến lược về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt Chuyên đề "Những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV". Đó là: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc Hội nghị Trung ương 4 thống nhất ban hành đồng thời ba Nghị quyết lớn về xây dựng Đảng thể hiện bước phát triển mới trong tư duy và tầm nhìn chiến lược về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây không phải là ba Nghị quyết riêng lẻ mà gắn bó hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất, cùng giải quyết những vấn đề có ý nghĩa nền tảng và quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tạo nền tảng vững chắc; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền tạo bước chuyển về chất trong năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, quyết định kết quả tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc truyền đạt Chuyên đề "Những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV". (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trình bày nội dung cốt lõi của từng Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, làm rõ những định hướng chiến lược trọng tâm. Đối với Nghị quyết số 31-NQ/TW, tư tưởng xuyên suốt là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng, coi đây là yêu cầu thường xuyên, xuất phát từ chính nhu cầu phát triển của Đảng. Nghị quyết nhấn mạnh nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài, còn “chống” phải kiên quyết, nghiêm minh và có tính nhân văn; chủ động phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc ngay từ đầu. Đi đôi với đó là yêu cầu xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, văn minh, đề cao văn hóa của Đảng, trách nhiệm nêu gương; xây dựng Đảng phải thực sự dựa vào Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng phải gắn liền với hiệu quả phát triển đất nước, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo quan trọng; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong Đảng.

Trên nền tảng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 29-NQ/TW là đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền không làm thay đổi bản chất, mục tiêu và những nguyên tắc nền tảng của Đảng, mà nhằm làm cho sự lãnh đạo của Đảng ngày càng khoa học, dân chủ, hiện đại, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và hiệu quả hơn. Nghị quyết xác định, Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện, làm thay, không buông lỏng lãnh đạo, phát huy đầy đủ vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của các chủ thể trong hệ thống chính trị. Việc phân công, phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, giao quyền đi đôi với giao nguồn lực và cơ chế kiểm soát quyền lực, góp phần nâng cao chất lượng, tốc độ và hiệu quả giải quyết công việc của cả hệ thống. Nghị quyết cũng đề ra yêu cầu đổi mới căn bản việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết; chuyển trọng tâm kiểm tra, giám sát sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và ứng dụng công nghệ, dữ liệu số để hiện đại hóa năng lực dự báo, tham mưu chiến lược.

Nhằm bảo đảm khâu then chốt trong tổ chức thực hiện, Nghị quyết số 30-NQ/TW đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ với 5 quan điểm chỉ đạo, 3 khâu đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Nghị quyết xác lập bước chuyển quan trọng trong tư duy: Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm để chọn người, không bố trí công việc theo con người hiện có. Đổi mới thực chất đánh giá cán bộ, lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và sản phẩm công việc thực tế làm thước đo chủ yếu. Cơ chế tuyển chọn, sử dụng cán bộ được đổi mới theo hướng mở rộng, thực chất, chú trọng trọng dụng nhân tài, cán bộ trẻ, cán bộ nữ và lực lượng chuyên gia. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ cống hiến, khuyến khích và bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; kiên quyết sàng lọc, thay thế người không đáp ứng yêu cầu công việc; kiểm soát chặt chẽ quyền lực và đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu.

Cùng với ban hành ba Nghị quyết, Bộ Chính trị đã xây dựng Chương trình hành động chung để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thống nhất với 39 nhiệm vụ, trong đó có 26 nhiệm vụ xác định thời hạn hoàn thành và 13 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Về tổ chức thực hiện, đồng chí nhấn mạnh ba yêu cầu quan trọng. Đó là: Triển khai ba Nghị quyết trong một chương trình hành động thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên, coi đây là yếu tố quyết định kết quả thực hiện; lấy kết quả thực tế làm thước đo, tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở.

Bước đổi mới quan trọng,bám sát thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày chuyên đề "Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh". Đồng chí cho biết, trên cơ sở bám sát Điều lệ Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất ban hành Quy định số 224-QĐ/TW (thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006).

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trình bày Chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đồng chí khẳng định, Quy định số 224-QĐ/TW có nội hàm rộng hơn, bám sát hoạt động đầu tư kinh doanh trên thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế. Quy định thể hiện bước đổi mới quan trọng trong tư duy, chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên phát huy năng lực và nguồn lực hợp pháp, đóng góp cho đất nước. Quyền, điều kiện, giới hạn tham gia phải phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách, mức độ rủi ro xung đột lợi ích. Quy định xác định rõ, phải gắn phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế với với giữ vững bản chất của Đảng; bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có các quy định về chuyển tiếp phù hợp.

Về cấu trúc, Quy định gồm 3 chương với 14 điều. Về nguyên tắc chung, Quy định nêu rõ, đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh theo Quy định này và quy định của pháp luật; tuân thủ những điều đảng viên không được làm; gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với Nhà nước, xã hội. Quyền sở hữu, quyền tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của đảng viên được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Quyền, giới hạn và thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích áp dụng theo chức danh, vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảng viên trong khu vực công không được sử dụng trái quy định tài sản nhà nước, thông tin, dữ liệu hoặc các nguồn lực công khác để phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh; không được đầu tư vào tổ chức kinh tế hoặc lĩnh vực mà mình trực tiếp quyết định, quản lý. Việc chấp thuận đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh do cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ.

Phát huy trí tuệ và khát vọng cống hiến thành nguồn lực quan trọng

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề "Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững".

Theo đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, nhiều quốc gia coi thu hút, trọng dụng nhân tài là động lực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đất nước thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, việc ban hành Kết luận số 105-KL/TW khẳng định chủ trương thống nhất của Đảng nhằm phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến thành nguồn lực quan trọng. Kết luận xác lập 5 quan điểm chỉ đạo cốt lõi: Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, dẫn dắt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược của đất nước. Thu hút, trọng dụng nhân tài đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới căn bản tư duy, chuyển từ quản lý theo tổ chức, biên chế sang quản trị, phát triển nhân tài. Công tác nhân tài đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, Nhà nước kiến tạo thể chế; xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại, mở, hội nhập quốc tế.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà truyền đạt Chuyên đề "Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững". (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kết luận xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030, thu hút, trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài quốc gia trong cả khu vực công và khu vực tư, đứng trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Đến năm 2045, phấn đấu thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu, Kết luận đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận, trong đó, xác định 30 nhiệm vụ, chương trình, đề án quan trọng, giao 14 cơ quan chủ trì, có thời hạn, sản phẩm và nguồn lực cụ thể.

Phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày Chuyên đề "Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027".

Đồng chí Phạm Gia Túc khẳng định, năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, đất nước tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, đột phá với 7 nhóm kết quả chủ yếu. Cụ thể, GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng và lương thực được giữ vững. Thể chế, pháp luật được tập trung hoàn thiện, cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Kết cấu hạ tầng chiến lược đạt nhiều kết quả rõ nét với việc hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng, nâng tổng số dự án được tháo gỡ lên 3.557 dự án. Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số có bước tiến mới; lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được củng cố và đối ngoại tiếp tục là điểm sáng.

Đồng chí Phạm Gia Túc trình bày chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát là tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn... Trung ương thống nhất 45 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: Tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%... Trung ương đồng ý phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Để thực hiện các mục tiêu này, Trung ương đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện thể chế, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển hạ tầng, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại và công tác thông tin tuyên truyền.

Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá các chuyên đề đã làm rõ nội dung và yêu cầu thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; đồng thời cơ bản thống nhất với các nội dung, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động của bộ máy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ việc cấp ủy lựa chọn đúng vấn đề cần quyết định và tổ chức thực hiện; phân định việc cần xin ý kiến cấp ủy với việc cơ quan có thẩm quyền chủ động quyết định. Ở cơ sở, phải đưa những vấn đề sát với nhiệm vụ và đời sống Nhân dân vào sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy rà soát đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ; gắn tạo nguồn, đào tạo với đánh giá, sử dụng và sàng lọc cán bộ. Đánh giá phải thường xuyên, sử dụng kết quả kịp thời để giao việc, bồi dưỡng hoặc bố trí lại cán bộ; xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện. Các cấp ủy rà soát các nghị quyết trong tổng thể chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, làm rõ nội dung hỗ trợ nhau, xử lý nội dung chồng chéo, thiếu thống nhất và nhiệm vụ còn bỏ sót. Những vấn đề liên ngành, liên vùng phải được xem xét trong mối quan hệ giữa các chính sách, phân định trách nhiệm để phối hợp giải quyết. Chương trình hành động tập trung vào nhiệm vụ có tác động lớn, xác định cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, thời hạn, nguồn lực và kết quả cần đạt. Cơ quan trình chính sách phải theo dõi việc áp dụng, kịp thời đề xuất xử lý bất cập phát sinh.

Khẳng định phải phấn đấu cao nhất hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương rà soát từng mục tiêu, xác định nhiệm vụ còn chậm và nguyên nhân để giải quyết; đồng thời chuẩn bị phương án có căn cứ về nguồn lực và khả năng thực hiện. Tăng trưởng phải dựa ngày càng nhiều vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Người đứng đầu trực tiếp xử lý vướng mắc ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư và đời sống Nhân dân. Các địa phương cần phối hợp giải quyết vấn đề về hạ tầng, thị trường, chuỗi sản xuất vượt ra ngoài địa phương; tạo thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân mở rộng đầu tư, sản xuất. Trong mọi phương án phát triển, phải quan tâm việc làm, thu nhập, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ thiết yếu của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sau hội nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động. Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, người đứng đầu cùng tập thể xác định những thay đổi cần thực hiện ngay. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý vấn đề nảy sinh hoặc vượt thẩm quyền. Giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Người lãnh đạo phải xuống cơ sở, nắm công việc, điều kiện thi hành; bảo vệ người đổi mới vì lợi ích chung; chấn chỉnh tình trạng né tránh nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện, tập hợp kiến nghị. Báo chí phản ánh trung thực kết quả, phát hiện cách làm tốt và khó khăn cần tháo gỡ; đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các thành ủy, tỉnh ủy trực thuộc Trung ương hoàn thành việc học tập, quán triệt nghị quyết và ban hành Chương trình hành động trong tháng 10/2026; cấp chi bộ hoàn thành việc quán triệt và xây dựng Chương trình hành động trong tháng 11/2026. Chương trình hành động phải bám sát thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, quán triệt, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ khi triển khai, lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá cán bộ, đảng viên năm 2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội.