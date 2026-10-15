Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Như vậy, lần đầu tiên đối ngoại, hội nhập quốc tế được đặt ngang hàng với quốc phòng và an ninh, trở thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.