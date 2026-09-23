Hội nghị toàn quốc bàn cách gỡ điểm nghẽn du lịch

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Ngày 23/9, Bộ VH,TT&DL cho biết Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Đổi mới - Liên kết - Nâng tầm” và Hội nghị toàn quốc về Xúc tiến du lịch với chủ đề “Đổi mới - Hợp lực - Bứt phá” sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh vào ngày 24/9.

Chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm trao đổi, nhận diện những chuyển biến và điểm nghẽn mang tính cấu trúc trong hoạt động lữ hành, quảng bá, xúc tiến du lịch; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm triển khai.

Đây cũng là diễn đàn góp phần cụ thể hóa các mục tiêu phát triển du lịch giai đoạn 2027 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ.

Trước hội nghị, ngày 23/9, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Quảng Ninh dành cho gần 100 doanh nghiệp lữ hành.

Các đại biểu dự kiến trải nghiệm Hang Ngọc Rồng, thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long và Bảo tàng Quảng Ninh; đồng thời nghe giới thiệu về điểm đến và tham gia kết nối B2B với doanh nghiệp du lịch địa phương.

Hoạt động khảo sát nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp cập nhật sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác và xây dựng chương trình phù hợp với nhu cầu thị trường. Những trải nghiệm thực tế sẽ cung cấp thêm cơ sở cho các trao đổi, thảo luận tại hai hội nghị về những giải pháp thúc đẩy liên kết, nâng cao hiệu quả lữ hành và xúc tiến du lịch trong thời gian tới.