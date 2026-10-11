Các chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Tim mạch quốc tế thường niên 2026.

Hội nghị quy tụ hơn 300 chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế, tập trung thảo luận những vấn đề nổi bật trong rối loạn nhịp, suy tim, bệnh van tim, can thiệp tim mạch và quản lý nguy cơ tim mạch. Đặc biệt, chương trình thực hiện 2 ca can thiệp truyền hình trực tiếp tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, giúp đại biểu theo dõi, trao đổi và phân tích các quyết định chuyên môn trong thực hành lâm sàng.

Hội nghị gồm 2 phiên khoa học với 10 chuyên đề, đi từ phân tầng nguy cơ, lựa chọn chiến lược điều trị đến quản lý lâu dài sau can thiệp. Nội dung được xây dựng gắn với những tình huống thường gặp nhưng còn nhiều thách thức trong thực hành như rung nhĩ, nguy cơ đột tử do tim, ngoại tâm thu thất, suy tim phân suất tống máu bảo tồn kèm rung nhĩ, hẹp van động mạch chủ nặng, điều trị chống đông, liệu pháp kháng tiểu cầu kép và kiểm soát nguy cơ tim mạch tồn dư.

Hội nghị tạo diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật bằng chứng mới và chia sẻ kinh nghiệm thực hành giữa các chuyên gia tim mạch trong nước, quốc tế với đội ngũ y tế khu vực ĐBSCL.