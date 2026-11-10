Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa XVI

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Tào A Thắng - Phó Chủ tịch HĐND xã Pa Tần, đại diện Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp thứ năm, thứ sáu, thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh; dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa XVI. Tại Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 16 nghị quyết, gồm 2 nghị quyết về công tác cán bộ và 14 nghị quyết về đầu tư công, tổ chức bộ máy, biên chế, phân cấp, phân quyền, tài chính, ngân sách, giáo dục và đào tạo. Kỳ họp thứ sáu thông qua 9 nghị quyết chuyên đề; Kỳ họp thứ bảy không thông qua nghị quyết chuyên đề. Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 7 - 10/12/2026.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại diện đại biểu HĐND xã thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp thứ sáu, thứ bảy, thứ tám (kỳ họp chuyên đề) và dự kiến thời gian, chương trình, nội dung Kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ) HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND xã đã xem xét, thông qua 8 nghị quyết; Kỳ họp thứ bảy thông qua 3 nghị quyết; Kỳ họp thứ tám thông qua 1 nghị quyết. Kỳ họp thứ chín dự kiến tổ chức trong 2 ngày, vào trung tuần tháng 12/2026, xem xét, thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết; quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã; thực hiện chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp. Hội nghị cũng thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những lần tiếp xúc trước.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cử tri tham gia ý kiến tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri tập trung phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và sự phát triển của địa phương. Trong đó, tập trung vào đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa; sửa chữa kênh mương thủy lợi, hạ tầng giao thông nông thôn; cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang đô thị; chế độ, chính sách, phụ cấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tại các nhà trường; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lê Hữu Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Thổ phát biểu tại hội nghị.

Cử tri tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí: Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Thổ đã tiếp thu, trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các đồng chí ghi nhận, giao thư ký tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.