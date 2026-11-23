Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Mường Cơi.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Mường Cơi.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Mường Cơi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2026. Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh báo cáo kết quả các kỳ họp chuyên đề thứ ba, thứ tư, thứ năm của HĐND tỉnh khóa XVI; kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Cử tri xã Mường Cơi kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa tại một số bản sau sáp nhập; đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường tại bản Văn Cơi; nâng mức kinh phí thuê nhân viên nấu ăn bán trú tại các trường mầm non; có chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế thôn, bản khi nghỉ công tác; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các nhóm liên gia tự quản và chi hội đoàn thể ở bản.

Đồng chí Vi Đức Thọ phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Mường Cơi kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri xã Mường Cơi kiến nghị tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vi Đức Thọ ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết, chính đáng của cử tri xã Mường Cơi; trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, kịp thời giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền; tăng cường đối thoại, thông tin kết quả giải quyết đến cử tri. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đồng chí tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Vi Đức Thọ và Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh tặng quà cho xã Mường Cơi.