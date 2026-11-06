Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND phường với cử tri phường Tân Phong
Chiều 6/11, tại Nhà văn hoá bản Duy Phong, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tân Phong phối hợp với HĐND, UBND phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; trước kỳ họp thứ chín HĐND phường Tân Phong khóa V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữa đại biểu HĐND phường với cử tri phường Tân Phong.
Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện các phòng, ban chuyên môn phường Tân Phong; thành viên Tổ đại biểu số 3, HĐND phường khoá V; đại diện cử tri các bản: Duy Phong, Phan Lìn, Sin Chải.
Tại hội nghị, cử tri các bản được đại biểu HĐND tỉnh, phường thông tin kết quả kỳ họp thứ năm, kỳ họp thứ sáu, kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) và dự kiến thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; kết quả kỳ họp thứ năm, sáu, bảy, tám (kỳ họp chuyên đề) và dự kiến thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ) HĐND phường khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo đó, kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khoá XVI dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, khoảng thời gian từ 7-10/12/2026. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.
Kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ) HĐND phường khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 16-18/12/2026. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các báo cáo về: phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; thu, chi ngân sách địa phương; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, kế hoạch năm 2027; 5 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND phường.
Tại hội nghị, cử tri 3 bản đề xuất, kiến nghị các nội dung về: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng cấp đường giao thông nội bản, đường sản xuất vùng chè; đầu tư sửa chữa nhà văn hoá bản; sửa chữa kênh mương thuỷ lợi…
Trên cơ sở ý kiến, phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND phường Tân Phong đã trả lời, giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyển. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, UBND phường tiếp thu, tổng hợp ý kiến gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan để sớm giải quyết những mong mỏi của nhân dân.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-giua-dai-bieu-hdnd-phuong-voi-cu-tri-phuong-tan-phong-1273019