Hội nghị thường niên lần thứ XIV Hội In khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc

Hội nghị thường niên lần thứ XIV năm 2026 của Hội In khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc

Hội In khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc có 13 hội viên, là các doanh nghiệp in thuộc tỉnh, thành phố. Phần lớn các đơn vị có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ, sản phẩm chủ yếu là in sách, báo, xuất bản phẩm, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2025, tổng doanh thu của các đơn vị đạt hơn 236 tỷ đồng; thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/người/tháng; đóng góp ngân sách Nhà nước hơn 15 tỷ đồng và đóng góp cho công tác an sinh xã hội hơn 318 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị đạt doanh thu hơn 124 tỷ đồng, thu nhập bình quân hơn 9 triệu đồng/người/tháng và đóng góp ngân sách hơn 9 tỷ đồng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, những tác động của chính sách mới, xu hướng công nghệ, vật tư, đặc biệt là chuyển đổi số và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Mục tiêu của giai đoạn 2026-2027, các đơn vị tập trung đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số; đầu tư đổi mới công nghệ in ấn; đa dạng hóa nguồn hàng và cơ cấu sản phẩm; nâng cao chất lượng, tiết giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo việc làm và nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho công nhân người lao động.

Đại diện Công ty xuất nhập khẩu vật tư in SIC phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Hiệp hội In Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhân giấy khen của Hội in khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Nhân dịp này, Hiệp hội In Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân. Hội In khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Đồng thời chuyển trao Cờ Luân lưu cho Công ty cổ phần In Bắc Giang là đơn vị đăng cai năm 2028.

Chuyển trao Cờ Luân lưu cho Công ty cổ phần In Bắc Giang, đơn vị đăng cai năm 2028.