Hội nghị thường niên Hội In khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Quang cảnh Hội nghị.

Hội In khu vực trung du và miền núi phía Bắc hiện có 13 tổ chức hội viên. Doanh nghiệp hội viên chủ yếu có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ, chuyên sản xuất sách, báo, xuất bản phẩm và tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của các địa phương.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa bàn phân tán, chi phí vận chuyển cao và thiết bị máy móc cũ, các đơn vị vẫn nỗ lực duy trì sản xuất ổn định. Năm 2025, tổng doanh thu của khối đạt hơn 236 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 15 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của khối đạt trên 124 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 9 tỷ đồng và thu nhập bình quân nâng lên hơn 9 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động sản xuất, mở rộng thị trường trong thời gian tới. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm điều hành, cập nhật chính sách mới, giải pháp ứng dụng công nghệ và thích ứng với biến động thị trường.

Giai đoạn 2026 - 2027, Hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất và đầu tư trang thiết bị phù hợp để nâng cao sức cạnh tranh.

Hiệp hội In Việt Nam và Hội In khu vực trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động sản xuất.

Dịp này, Hiệp hội In Việt Nam và Hội In khu vực trung du và miền núi phía Bắc đã trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc; trao Cờ luân lưu cho Công ty Cổ phần In Bắc Giang.