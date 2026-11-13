Hội nghị thường niên của Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực thế giới lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

Các đại biểu trong nước và quốc tế dự Hội nghị thường niên lần thứ 34 của Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực thế giới. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Hội nghị có sự tham gia của hơn 500 đại biểu, trong đó có hơn 50 chuyên gia đến từ 20 quốc gia trên bốn châu lục. Đây là diễn đàn khoa học lớn cho các đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành thế giới và Việt Nam cùng trao đổi, thảo luận và học hỏi lẫn nhau.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, việc lần đầu đăng cai hội nghị thường niên của Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực thế giới là một vinh dự lớn; đồng thời là sự ghi nhận đối với chặng đường phát triển của ngành phẫu thuật tim mạch lồng ngực Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Trong ba ngày diễn ra, hội nghị có tổng số gần 200 báo cáo khoa học và 29 báo cáo poster, với 8 bài giảng toàn thể và 21 phiên khoa học. Chương trình được tổ chức theo ba chuyên đề song song: phẫu thuật tim và động mạch chủ; phẫu thuật lồng ngực, tim bẩm sinh và hồi sức chu phẫu (hồi sức trước và sau khi phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh ở trẻ nhỏ); phẫu thuật mạch máu. Mỗi chuyên đề gồm bảy phiên, với nhiều báo cáo chuyên sâu, cập nhật những tiến bộ mới trong từng lĩnh vực.

Đáng chú ý, chương trình năm nay được xây dựng theo từng vấn đề bệnh lý. Trong cùng một phiên, phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot và can thiệp nội mạch được trình bày song hành, giúp người nghe có cái nhìn toàn diện, gần với tư duy lâm sàng của người phẫu thuật viên trước mỗi người bệnh.

Giáo sư Hermann Reichenspurner, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực thế giới phát biểu tại phiên khai mạc. (Ảnh: VŨ BÌNH)

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành cho biết, ba thập kỷ qua, ngành phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Từ chỗ chỉ thực hiện vài trăm ca mổ tim hở mỗi năm tại vài ba trung tâm, đến nay cả nước đã có hơn 30 trung tâm với số mổ hằng năm từ 12.000 đến 14.000 ca; các bác sĩ đã làm chủ kỹ thuật ghép tim, ghép phổi, phẫu thuật động mạch chủ phức tạp, phẫu thuật ít xâm lấn và phẫu thuật robot…

Những thành tựu đó gắn liền với sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, khi nhiều thế hệ phẫu thuật viên Việt Nam đã được đào tạo bài bản tại các trung tâm phẫu thuật tim mạch lồng ngực lớn trên thế giới như: Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Đức... Bên cạnh đó có nhiều đoàn chuyên gia quốc tế cũng đã sang Việt Nam, trực tiếp cùng mổ và chuyển giao kỹ thuật.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao việc lần đầu tiên Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị thường niên của Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực thế giới kết hợp Hội nghị Khoa học lần thứ 10 của hội. Cách tổ chức này đưa các chuyên gia hàng đầu thế giới đến làm việc cùng đồng nghiệp Việt Nam ngay tại Hà Nội, và giúp nhiều bác sĩ trong nước được tham dự một hội nghị quốc tế lớn mà không phải ra nước ngoài.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Để chuyên ngành tim mạch và lồng ngực tiếp tục phát triển vững mạnh, đáp ứng sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các bệnh viện, trung tâm phẫu thuật tim mạch và lồng ngực tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các kỹ thuật mũi nhọn, chuyên sâu: ghép tim, ghép phổi, các kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu, phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số trong chẩn đoán, điều trị.

Đồng thời tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đẩy mạnh chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện các cấp, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế kỹ thuật cao ở Trung ương và ngay tại địa phương, bảo đảm chất lượng khám bệnh, chữa bệnh ngành phẫu thuật tim mạch lồng ngực trên toàn quốc.

Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học, tận dụng diễn đàn quốc tế để kết nối các chương trình đào tạo phẫu thuật viên trẻ, tham gia các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm toàn cầu; phối hợp chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị, bảo đảm an toàn người bệnh cao nhất. Bộ Y tế hoan nghênh và sẽ tạo thuận lợi để các bạn đồng nghiệp nước ngoài tiếp tục sang làm việc, mổ trình diễn và hướng dẫn tại các bệnh viện Việt Nam.

Thứ trưởng Y tế tin tưởng, với nền tảng đã có và sự đồng hành của bạn bè quốc tế, ngành phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, xứng đáng với sự tin cậy của người bệnh.