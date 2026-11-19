Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh chung trước cuộc họp ba bên ở thành phố Thâm Quyến. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chiều 19/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh tại Thâm Quyến, bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2026, và ra Tuyên bố Hòa bình nguyên thủ Trung Quốc-Nga-Mỹ.

Được công bố sau hội nghị lịch sử giữa lãnh đạo 3 cường quốc, kéo dài khoảng 90 phút, tuyên bố cho biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ đã trao đổi quan điểm sâu sắc về tình hình quốc tế hiện nay và cam kết duy trì ổn định chiến lược và an ninh quốc tế.

Tuyên bố nêu rõ 4 điểm được thống nhất giữa các nhà lãnh đạo.

Thứ nhất, tuyên bố nhấn mạnh, là các ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cam kết thúc đẩy cải cách Liên hợp quốc để giải quyết hiệu quả hơn các thách thức toàn cầu và hoàn thành sứ mệnh cơ bản của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Thứ hai, 3 nước có kế hoạch tăng cường sản xuất và cung cấp các sản phẩm dầu mỏ tinh luyện để mang lại lợi ích cho các quốc gia trên thế giới; đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của sự lưu thông ổn định năng lượng.

Thứ ba, nguyên thủ 3 nước khẳng định tầm quan trọng của nguyên tắc đồng thuận quốc gia và tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước, đồng thời nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế và các thể chế tương tự khác không được lạm dụng quyền tài phán của mình.

Cuối cùng, 3 nhà lãnh đạo tái nhấn mạnh chiến tranh hạt nhân không thể có người chiến thắng và không được phép xảy ra; khẳng định 3 nước sẽ tiến hành đối thoại về việc giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cuộc gặp này đánh dấu lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Mỹ tiến hành họp thượng đỉnh. Theo các nguồn tin trước thềm cuộc đàm phán, chương trình nghị sự của cuộc họp không có giới hạn, với các nội dung từ vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, các xung đột đang diễn ra trên thế giới, đến việc xây dựng quan hệ giữa các nước lớn và vai trò của các nước này đối với tình hình toàn cầu.

Trước thềm cuộc gặp lịch sử này, các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc cũng đã tiến hành các cuộc gặp song phương riêng rẽ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong gần 1 giờ với nội dung trao đổi tập trung vào một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine cũng như về cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc.

Sau đó, ông Trump cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kéo dài qua bữa trưa. Trước đó, ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga cũng đã tiến hành hội đàm, trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực./.