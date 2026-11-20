Tại hội nghị, lãnh đạo ba nước đã nêu bật tầm quan trọng của hợp tác giữa các nước trong việc duy trì hòa bình, ổn định quốc tế, giải quyết xung đột và kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp thượng đỉnh ba bên. Ảnh: XINHUA

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), phát biểu mở đầu cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, những cuộc xung đột vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên thế giới. Với tư cách là ba cường quốc và Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cần hợp tác ứng phó các thách thức toàn cầu, cùng bảo vệ hòa bình, ổn định thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực hết sức để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, vũ khí hạt nhân cần phải bị tiêu hủy hoàn toàn.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ba nhà lãnh đạo đang “làm nên lịch sử” và khẳng định sẽ cùng xem xét khả năng cắt giảm vũ khí.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ba nước cần hợp tác mang tính xây dựng như những đối tác, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cân bằng lợi ích.

Trước thềm cuộc gặp, các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc đã có các cuộc gặp song phương riêng. Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong gần 1 giờ.

Theo hãng tin TASS (Nga), hai bên thảo luận về xung đột tại Ukraine và quan hệ song phương, cũng như về cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ thái độ tích cực sau cuộc gặp.