Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Kinh tế ASEAN 2026: Ngoại giao văn hóa lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Kinh tế ASEAN lần thứ 2 tại Philippines, đoàn đại biểu Việt Nam đã góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối giữa các nữ trí thức, doanh nhân và lãnh đạo trong khu vực, qua đó phát huy vai trò của ngoại giao văn hóa trong vun đắp quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác quốc tế.

Diễn ra ngày 9 - 10.11 tại Manila (Philippines), Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Kinh tế ASEAN lần thứ 2 (2nd ASEAN Women Economic Summit 2026) quy tụ đại biểu 11 quốc gia thành viên ASEAN cùng các đối tác đối thoại Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân tham dự, phát biểu khai mạc sự kiện.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, các hoạt động của đoàn đại biểu Việt Nam thể hiện sự gắn kết giữa ngoại giao văn hóa với hợp tác kinh tế, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Thông qua giao lưu, đối thoại, những giá trị văn hóa dân tộc được giới thiệu tới bạn bè quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối giữa phụ nữ Việt Nam với các đối tác trong khu vực.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Đệ nhất phu nhân tiếp đón, chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Lại Thái Bình và đoàn đại biểu Việt Nam

Sáng 10.11, tại tổ hợp khách sạn Okada Manila, Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham gia lễ diễu hành khai mạc dưới quốc kỳ Việt Nam, trước sự chứng kiến của Tổng thống Philippines và đông đảo đại biểu quốc tế.

ThS. Kinh tế Đinh Thị Hậu, Trưởng đoàn Nữ trí thức, doanh nhân, nữ lãnh đạo Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới Ruby Toàn cầu, nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chia sẻ: “Việc được tham dự đoàn diễu hành dưới quốc kỳ và diện kiến vợ chồng Tổng thống Philippines là niềm tự hào lớn, khẳng định vị thế và tinh thần chủ động hội nhập của phụ nữ Việt Nam trong khu vực”.

Đại sứ Lại Thái Bình chủ trì buổi làm việc với đoàn đại biểu Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Manila

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển, ThS. Lê An Na, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Văn hóa, Giáo dục và Khởi nghiệp Việt Nam (VICEE), Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hà Nội (HANISA) khẳng định:

“Văn hóa chính là nguồn lực nội sinh thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững. Sự kết nối giữa các nữ trí thức, lãnh đạo thông qua văn hóa và giáo dục kỹ năng toàn cầu tạo nền tảng vững chắc để xây dựng một cộng đồng ASEAN bao trùm và giàu bản sắc”.

Quan điểm này làm rõ vai trò của văn hóa trong tạo dựng nền tảng hợp tác lâu dài. Khi được kết nối với giáo dục, tri thức và đổi mới sáng tạo, ngoại giao văn hóa góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, đồng thời phát huy bản sắc dân tộc trong tiến trình hội nhập khu vực.

Tối 10.11, tại chương trình dạ tiệc giao lưu văn hóa quốc tế, các đại biểu Việt Nam xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa dân tộc và truyền tải thông điệp hữu nghị tới bạn bè ASEAN.

Đại sứ Lại Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Manila

Trước đó, ngày 9.11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lại Thái Bình tiếp và làm việc với đoàn đại biểu.

Hai bên trao đổi về tăng cường ngoại giao văn hóa, kết nối thương mại, giáo dục và phát huy vai trò phụ nữ trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, hướng tới các dấu mốc kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines.

Nội dung buổi làm việc cho thấy ngoại giao văn hóa có thể trở thành cầu nối giữa các lĩnh vực hợp tác, góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức, cộng đồng hai nước.

Sự tham gia của nữ trí thức, doanh nhân và lãnh đạo Việt Nam cũng mở rộng chủ thể thực hiện ngoại giao văn hóa, đưa hoạt động giao lưu quốc tế gắn với những nhu cầu hợp tác thiết thực.

Qua các hoạt động tại Manila, ngoại giao văn hóa được thể hiện bằng những hình thức gần gũi, giàu sức lan tỏa, góp phần tăng cường hiểu biết giữa các quốc gia, thúc đẩy giao lưu nhân dân và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Philippines.

Sự hiện diện của phụ nữ Việt Nam tại diễn đàn khu vực cũng góp phần khẳng định vai trò của nữ trí thức, doanh nhân và lãnh đạo trong quảng bá hình ảnh đất nước, kết nối hợp tác và phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.