Hội nghị thượng đỉnh nhóm 'Bộ tứ' sắp diễn ra tại Manila

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NHK

Ngày 20-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với một cơ quan truyền thông địa phương ở Ấn Độ rằng hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của nhóm “Bộ tứ” sẽ diễn ra tại Manila (Philippines), bên lề hội nghị của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 11.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm “Bộ tứ” kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Hội nghị thượng đỉnh của nhóm “Bộ tứ” gần nhất do người tiền nhiệm của ông Trump là Tổng thống Joe Biden khi đó tổ chức vào tháng 9-2024.

Năm ngoái, các bên đã sắp xếp để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhóm “Bộ tứ” tại Ấn Độ. Tuy nhiên, hội nghị đã không diễn ra do quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ căng thẳng xung quanh việc New Delhi mua dầu thô từ Moscow.

Sau khi thăm Philippines, Tổng thống Trump dự định sẽ đến Trung Quốc để dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo NHK