Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11. (Nguồn: TASS)

Theo hãng thông tấn Anadolu, phát biểu mở đầu cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá sự kiện mang “tính đột phá”, đồng thời nhấn mạnh: “Khi các nước lớn chung sống hòa thuận, thế giới được hưởng hòa bình; khi các nước lớn xung đột, thế giới rơi vào hỗn loạn”.

Theo ông, với tư cách là ba cường quốc và ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cần nêu gương trong hợp tác ứng phó các thách thức toàn cầu. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định: “Sự tương tác tích cực giữa các cường quốc không phải là lựa chọn tùy ý mà là yêu cầu bắt buộc”.

Ông Tập Cận Bình cũng cho rằng, ba nước cần xây dựng mô hình quan hệ dựa trên sự “chung sống hòa bình, ổn định tổng thể và phát triển cân bằng”, qua đó mang lại lợi ích cho các bên và cộng đồng quốc tế. Ông nhắc lại việc Trung Quốc, Nga và Mỹ từng sát cánh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít hơn 80 năm trước, góp phần đem lại hòa bình cho thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Putin cảm ơn Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình đã tổ chức cuộc gặp theo hình thức chưa từng có tiền lệ với sự tham gia của lãnh đạo ba nước là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Ông khẳng định: “Nga, Trung Quốc và Mỹ có thể đóng góp đáng kể vào việc củng cố an ninh và ổn định toàn cầu nếu hợp tác với tư cách đối tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cân bằng lợi ích”.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, ba nước đều là những quốc gia chiến thắng trong Thế chiến II và có “trách nhiệm chung trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”. Theo ông, các bên có nhiều lợi ích chung trong giải quyết những xung đột khu vực, trong đó có vấn đề Ukraine, cũng như đấu tranh chống khủng bố quốc tế và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Ông cho biết, vấn đề Ukraine đã được thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 18/11 và tiếp tục được đề cập trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Trump ngày 19/11 theo sáng kiến của phía Mỹ.

Trong khi đó, nói cuộc gặp ba bên là sự kiện “đang làm nên lịch sử”, Tổng thống Trump cho rằng, lãnh đạo ba nước có “trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì đối thoại cởi mở, tôn trọng và hiệu quả về những vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến người dân mỗi nước mà còn tác động tới toàn hành tinh”.

Ông nhận định Mỹ, Nga và Trung Quốc, với tư cách là ba cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, có vị thế đặc biệt để thảo luận việc cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân và giảm nguy cơ sử dụng những loại vũ khí này.

“Chúng ta có trách nhiệm lớn lao trong việc giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến toàn hành tinh”, ông Trump nói, đồng thời cho biết ba bên sẽ thảo luận khả năng cắt giảm vũ khí và tăng cường hợp tác ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: “Chúng ta sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Theo các nguồn tin tại hiện trường, phần công khai của cuộc gặp kéo dài hơn 10 phút, sau đó ba nhà lãnh đạo tiếp tục thảo luận kín.