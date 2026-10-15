Hội nghị thượng đỉnh EU tính cách ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc, ngân sách và hỗ trợ Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong hai ngày 15-16/10. (Nguồn: DPA)

Theo báo DW của Đức, một trọng tâm của Hội nghị là tìm biện pháp thu hẹp thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc, vốn lên tới 360 tỷ Euro (400,4 tỷ USD) trong năm ngoái và được dự báo tiếp tục tăng trong năm nay.

EU cho rằng, các khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc dành cho ngành công nghiệp trong nước tạo ra môi trường cạnh tranh không bình đẳng. Các hiệp hội ngành nghề cũng cảnh báo làn sóng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang khiến ngày càng nhiều nhà máy tại EU phải đóng cửa.

Hội nghị diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Ủy ban châu Âu đạt thỏa thuận với Bắc Kinh nhằm hạn chế nhập khẩu ô tô hybrid từ Trung Quốc. Trước thềm cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi EU có biện pháp mới để ứng phó với những hành động gây méo mó thị trường.

Bên cạnh sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, lãnh đạo EU cũng sẽ thảo luận về giá năng lượng tăng cao, yếu tố đang làm suy giảm năng lực cạnh tranh của khối.

Ngân sách EU giai đoạn 2028-2034 cũng là vấn đề gây tranh luận tại Hội nghị. Do cần được tất cả các nước thành viên nhất trí thông qua, ngân sách dài hạn thường gây bất đồng giữa các nước đóng góp ròng lớn và những nước phụ thuộc nhiều vào các quỹ hỗ trợ phát triển, gắn kết của EU.

Theo DW, Hội nghị lần này khó đạt đột phá, nhưng các nhà lãnh đạo hy vọng có thể tìm được thỏa hiệp vào cuối năm nay. Tiến trình đàm phán cũng chịu sức ép trước các cuộc bầu cử tại một số nước thành viên trong năm tới, có thể khiến việc đạt đồng thuận trở nên khó khăn hơn.

Trong ngày 16/10, lãnh đạo EU dự kiến dành phần lớn thời lượng để tập trung thảo luận về tình hình Ukraine với sự tham dự của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky có thể kêu gọi khối tăng cường hỗ trợ Kiev trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công trước mùa đông, khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Vai trò hỗ trợ của châu Âu ngày càng quan trọng khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thể hiện lập trường nhất quán về xung đột. Những diễn biến gần đây, trong đó có thỏa thuận cho phép nhập khẩu dầu diesel của Nga bất chấp các biện pháp trừng phạt quốc tế, tiếp tục làm dấy lên quan ngại tại châu Âu về chính sách của Washington đối với cuộc xung đột. Bên cạnh đó, thái độ của ông chủ Nhà Trắng với ông Zelensky, khi mới đây ông Trump đã kêu gọi chọn lãnh đạo mới cho Ukraine, càng khiến châu Âu bất an.