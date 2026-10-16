Hội nghị thượng đỉnh EU tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine

Phát biểu khi đến dự Hội nghị thượng đỉnh EU, ông Zelenskyy cho biết: “Hiện tại, chúng tôi không thấy tín hiệu nào từ phía Nga cho thấy họ sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chuẩn bị cho mùa đông”, ông nói.

Theo Tổng thống Ukraine, gói hỗ trợ trong mùa đông của EU cho Kiev cần bao gồm không chỉ nguồn cung năng lượng mà còn cả hệ thống phòng không và ngân sách để duy trì hoạt động của đất nước.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đến dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 16/10. Ảnh chụp màn hình

Thủ tướng Estonia Kristen Michal nhận định EU có thể phải cung cấp một khoản vay mới cho Ukraine nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách trong năm tới. “Mùa đông năm ngoái đã là địa ngục rồi, mùa đông này sẽ còn tồi tệ hơn nữa”, ông Michal nói, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần lấp đầy những khoảng trống trong nguồn hỗ trợ dành cho Ukraine.

Ukraine cũng đang tìm cách bảo đảm nguồn lực cho hoạt động quân sự trong những tháng tới. Đầu tháng này, ông Zelenskyy cho biết Ukraine đã đạt thỏa thuận với các đối tác châu Âu về kế hoạch thu hẹp khoản thiếu hụt 27 tỷ USD trong chi tiêu quân sự năm nay. Nguồn lực bổ sung có thể giúp Ukraine đặt mua các máy bay không người lái cần thiết để tiếp tục chiến đấu vào đầu năm 2027.

Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko mới đây cho biết nước này vẫn đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách chưa có nguồn bù đắp lên tới 32,6 tỷ USD trong năm tới. Con số này chưa bao gồm khoảng 40 tỷ USD viện trợ quân sự trực tiếp mà Ukraine dự kiến nhận từ các đồng minh.

Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten bày tỏ không hài lòng khi số quốc gia sẵn sàng cam kết hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine còn hạn chế. Trong khi đó, Thủ tướng Áo Christian Stocker kêu gọi thận trọng trước khi đưa ra những cam kết tài chính quy mô lớn.

Ông Stocker cho rằng các con số về nhu cầu hỗ trợ cần được giải thích rõ ràng, đặt trong bối cảnh cụ thể và làm rõ nguyên nhân dẫn đến khoản thiếu hụt.

Trong khi đó, Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga sau khi ông Zelenskyy tuyên bố Ukraine từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng do ông Trump công bố.

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích động thái này, cho rằng Ukraine đang góp phần làm tăng giá dầu thế giới. "Tất cả những gì ông ấy đang làm là khiến giá dầu thế giới tăng cao. Tôi nghĩ đó là một điều đáng hổ thẹn", ông Trump nói.