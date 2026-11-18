Quang cảnh Hội nghị cấp cao doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sáng 18/11, tại thành phố Thâm Quyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (CEO APEC) năm 2026.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, đại diện 115 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 cùng hơn 2.000 đại biểu từ cộng đồng doanh nghiệp, chính phủ và các cơ quan truyền thông.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh APEC ra đời trong làn sóng toàn cầu hóa kinh tế và đã góp phần đưa châu Á-Thái Bình Dương trở thành khu vực đi đầu trong tiến trình này. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các bên nhằm xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương và thúc đẩy sự thịnh vượng chung của khu vực.

Để đạt mục tiêu trên, nhà lãnh đạo Trung Quốc đề xuất 4 định hướng hợp tác. Trước hết, các nền kinh tế cần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời tăng cường đoàn kết, hợp tác để ứng phó với các thách thức.

Ông Tập Cận Bình cho rằng môi trường khu vực ổn định lâu dài là nền tảng giúp kinh tế châu Á-Thái Bình Dương duy trì tăng trưởng và trở thành một động lực quan trọng của kinh tế toàn cầu.

Thứ hai, cần thúc đẩy mở cửa và hợp tác, bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) giữ vai trò trung tâm; ủng hộ thương mại và đầu tư tự do, cởi mở, bảo đảm chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu vận hành ổn định. Trung Quốc cũng kêu gọi thúc đẩy tiến trình xây dựng Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương và tăng cường kết nối trong khu vực.

Thứ ba, các nền kinh tế cần tạo động lực tăng trưởng thông qua đổi mới khoa học-công nghệ, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát thải carbon thấp.

Thứ tư, cần mở rộng hợp tác cùng có lợi, xóa bỏ các rào cản thương mại và đầu tư, lấy con người làm trung tâm, tăng cường hợp tác kinh tế và công nghệ với các nền kinh tế đang phát triển, bảo đảm thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi.

Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa các vùng vịnh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vốn có thế mạnh về tính cởi mở, hài hòa và khả năng lan tỏa phát triển.

Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc ủng hộ thành lập Liên minh Hợp tác kinh tế vùng vịnh thế giới nhằm tăng cường trao đổi giữa các vùng vịnh và tìm kiếm những hướng đi mới cho hợp tác kinh tế khu vực.

Thâm Quyến, nơi diễn ra hội nghị, thuộc Vùng Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macao./.