Hội nghị thượng đỉnh COP31: Tổng thư ký Liên hợp quốc đề xuất Hiệp ước Công bằng khí hậu, các lãnh đạo thế giới thúc giục tăng tốc

Tổng thư ký LHQ António Guterres kêu gọi xây dựng một 'Hiệp ước Công bằng Khí hậu' mới, dựa trên trách nhiệm, an ninh và lợi ích chung tại phiên họp ngày 11/11 ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Anadolu)

Xây dựng Hiệp ước Công bằng khí hậu

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký LHQ António Guterres kêu gọi xây dựng một “Hiệp ước Công bằng Khí hậu” mới, dựa trên trách nhiệm, an ninh và lợi ích chung.

Theo ông Guterres, khuôn khổ này cần dựa trên 4 trụ cột: đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công bằng khỏi nhiên liệu hóa thạch; bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương; bảo đảm nguồn tài chính đầy đủ; và ưu tiên hợp tác thay vì để thế giới tiếp tục phân mảnh bởi cạnh tranh địa chính trị.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cảnh báo, các rào cản thương mại, độc quyền công nghệ và cạnh tranh địa chính trị đang làm chậm quá trình chuyển đổi năng lượng, đẩy chi phí lên cao và khiến hàng tỷ người bị bỏ lại phía sau.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không cần các quốc gia phải đồng ý về mọi thứ. Nhưng chúng ta cần họ hợp tác trong những vấn đề mà không quốc gia nào có thể tự giải quyết một mình”.

Tổng thư ký LHQ cho rằng, việc nhiệt độ toàn cầu tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp là khó tránh khỏi, song điều đó không đồng nghĩa với việc từ bỏ mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt. Để ứng phó, công suất năng lượng tái tạo toàn cầu cần tăng gấp ba lần so với năm 2025 vào năm 2035, trong khi sản lượng điện than không có biện pháp kiểm soát phát thải cần giảm ít nhất 75%.

Trách nhiệm tài chính và tăng tốc hành động

Trong bài phát biểu, Tổng thư ký Guterres kêu gọi các nước phát triển thực hiện cam kết cung cấp ít nhất 300 tỷ USD tài chính khí hậu mỗi năm vào năm 2035, đồng thời thúc đẩy các ngân hàng phát triển đa phương tăng cho vay và huy động thêm đầu tư tư nhân. Ông đề xuất đánh thuế lợi nhuận đột biến của các tập đoàn dầu mỏ để hỗ trợ những quốc gia dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Cùng quan điểm về trách nhiệm tài chính, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan kêu gọi các nước phát triển, vốn đã sử dụng phần lớn ngân sách carbon toàn cầu trong lịch sử, phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong giảm phát thải và hỗ trợ tài chính cho các nước khác.

Ông Erdoğan nhấn mạnh, nguồn tài chính khí hậu cần dễ tiếp cận, có tính ổn định và dự báo được, đồng thời đáp ứng sát hơn nhu cầu của các quốc gia, nhất là những nước kém phát triển và các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Theo ông, dù biến đổi khí hậu đã trở thành ưu tiên trong chương trình nghị sự quốc tế kể từ hội nghị COP đầu tiên tại Berlin cách đây 31 năm, việc thực hiện các cam kết vẫn chưa đạt yêu cầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước chủ nhà mong muốn đưa COP31 trở thành “COP của hành động”, tập trung chuyển các cam kết thành kết quả cụ thể. Ông cũng nhấn mạnh thiên nhiên đang phải trả giá nặng nề do các cuộc xung đột vũ trang, trong khi chiến tranh, khủng hoảng, di cư, đói nghèo càng làm gia tăng nhu cầu đoàn kết quốc tế.

Đề cập tình hình Gaza, ông Erdoğan cho rằng, các cuộc tấn công của Israel không chỉ gây tổn thất về sinh mạng mà còn tàn phá môi trường, làm ô nhiễm đất và nguồn nước, phá hủy cây trồng và cơ sở hạ tầng. Ông kêu gọi lập tức đưa viện trợ nhân đạo vào khu vực và chấm dứt tình trạng cô lập đối với người Palestine.

Nguy cơ vấn đề khí hậu bị lấn át

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cảnh báo những ưu tiên địa chính trị đang lấn át vấn đề khí hậu trong chương trình nghị sự quốc tế. Ông cho biết, tại các hội nghị G7 và G20 gần đây, biến đổi khí hậu gần như không còn được đề cập trong các bài phát biểu và văn kiện của lãnh đạo các nền kinh tế phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới.

Theo ông Lula, thế giới đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho vũ khí và thuế quan thay vì sự sống còn của các thế hệ tương lai. Ông cảnh báo hành tinh không thể trở thành “con tin” của những cuộc tranh giành quyền lực, trong khi xung đột và lạm phát khiến các chính phủ khó tập trung nguồn lực cho những thách thức khí hậu trước mắt và lâu dài.

Nhà lãnh đạo Brazil kêu gọi ban lãnh đạo COP31 do Thổ Nhĩ Kỳ và Australia phối hợp điều hành đưa ba lộ trình được thông qua tại COP30 ở Brazil vào Đánh giá toàn cầu tiếp theo, gồm huy động 1.300 tỷ USD tài chính khí hậu mỗi năm, chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch và chấm dứt nạn phá rừng.

Ông Lula cũng nhấn mạnh vai trò của khoa học khí hậu và chủ nghĩa đa phương, đồng thời cảnh báo những nỗ lực phủ nhận hoặc làm suy yếu vai trò của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đang đe dọa nền tảng khoa học của các quyết sách toàn cầu. Theo ông, cuộc khủng hoảng môi trường cũng là cuộc khủng hoảng bất công, gắn với tình trạng bất bình đẳng giữa các quốc gia.