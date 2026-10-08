Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS): Củng cố nội bộ, nâng tầm ảnh hưởng

Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) được tổ chức vào ngày 9-10/10 tại Khu du lịch quốc gia Avaza ở Turkmenistan. (Nguồn: turkmenistan.gov.tm)

Là tổ chức khu vực gồm các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, CIS tạo ra một diễn đàn giúp liên kết các quốc gia có chung lợi ích trong việc bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế ổn định và bền vững cũng như sự thịnh vượng của người dân.

Hơn ba thập kỷ qua, dù vẫn là nền tảng hợp tác chính trị, kinh tế và nhân văn chủ chốt trong không gian hậu Xô viết, nhưng sự gia tăng của những tác động, lôi kéo từ bên ngoài hay bất đồng nội bộ như giữa Armenia và Azerbaijan khiến CIS đối mặt với không ít thách thức.

Tuy nhiên, sự gần gũi về địa lý cùng những lợi ích gắn kết truyền thống vẫn tạo cho CIS sự hấp dẫn, mà sự đa dạng trong nội dung hội nghị thượng đỉnh năm nay là bằng chứng. Trong lĩnh vực an ninh, CIS sẽ tiếp tục thúc đẩy các cơ chế phối hợp nhằm củng cố vành đai an ninh tập thể, giúp đối phó các thách thức phi truyền thống, từ khủng bố quốc tế đến tội phạm xuyên biên giới.

Về kinh tế, đó là việc triển khai toàn diện Chiến lược phát triển kinh tế CIS đến năm 2030, từ những dự án lớn như các tuyến đường vận tải và logistics dọc theo các hành lang “Bắc-Nam” và “Đông-Tây” bao trùm CIS, đến hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Hội nghị lần này cũng là cơ hội để CIS nâng cao vai trò trên trường quốc tế như là tổ chức đề cao luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, cổ vũ hợp tác dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng. Hội nghị sẽ thảo luận việc xây dựng cơ chế tham vấn thường xuyên giữa bộ ngoại giao các nước CIS trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Sự tham gia của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại hội nghị cho thấy thể thức CIS+ đã đi vào hiện thực và đóng vai trò như nền tảng hợp tác giữa CIS và các quốc gia, hiệp hội và tổ chức quốc tế khác vì lợi ích chung.