Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7: Tuyên bố Baku thúc đẩy đối thoại và hợp tác

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 của Hội nghị về Phối hợp hành động và Xây dựng Lòng tin ở châu Á (CICA), tại Baku, Azerbaijan.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Baku (Azerbaijan), văn kiện phản ánh các điều khoản cụ thể liên quan đến việc thúc đẩy trật tự quốc tế và các biện pháp đối phó với các rủi ro hiện hữu về quân sự-chính trị, kinh tế và môi trường. Văn kiện này cũng đặc biệt nhấn mạnh việc thúc đẩy lòng khoan dung và đối thoại giữa các nền văn minh, cũng như mở rộng việc ứng dụng khoa học, giáo dục và đổi mới sáng tạo vì an ninh và thịnh vượng. Văn kiện này cũng nhấn mạnh đến các cơ hội và rủi ro phát sinh từ sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuyên bố Baku cũng bao gồm các điều khoản về phát triển quan hệ kinh tế giữa các quốc gia thành viên, tăng cường kết nối giao thông, năng lượng và kỹ thuật số cùng với đảm bảo an ninh năng lượng. Một tuyên bố của CICA về hợp tác trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng đã được thông qua.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7, ông Kaha Imnadze, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc, đã ủng hộ những nỗ lực nhằm chuyển đổi CICA thành một tổ chức khu vực có cơ cấu hoàn thiện hơn. Theo ông, CICA cũng sẽ đóng vai trò trong thúc đẩy hợp tác đa phương, đối thoại và giải quyết những thách thức khu vực.