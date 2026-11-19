Theo đó, ba bên đã trao đổi quan điểm về nhiều chủ đề như dòng chảy năng lượng toàn cầu, vũ khí hạt nhân và hệ thống pháp luật quốc tế.

Đáng chú ý, theo bản tóm tắt của CCTV, ba nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của việc “tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước và nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế và các thể chế tương tự khác không được lạm dụng quyền tài phán của mình”. Bản tóm tắt cũng cho biết họ đã nói về “cải cách Liên Hợp Quốc”, với tư cách là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

CCTV cho biết “ba nước có kế hoạch tăng cường sản xuất và cung cấp các sản phẩm dầu mỏ tinh chế vì lợi ích của các nước trên thế giới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi bước vào cuộc họp thượng đỉnh ba bên - Ảnh: Reuters

Bản tóm tắt không đề cập cụ thể đến cuộc chiến ở Iran, nhưng ngụ ý rằng nó sẽ được đề cập trong cuộc thảo luận của họ về “tầm quan trọng của dòng chảy năng lượng ổn định”. Cuối cùng, bản tin của CCTV cho biết các nhà lãnh đạo đã tái khẳng định “chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được phép xảy ra”.

Bản tin cũng cho biết Trung Quốc, Nga và Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại về “giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Cũng đáng chú ý là bản tin của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc không đề cập đến một số chủ đề quan trọng, bao gồm chiến tranh ở Ukraine, trí tuệ nhân tạo hoặc vụ bê bối ở công ty sản xuất chip Nvidia.

Trước đó, khi khai mạc cuộc gặp ba bên lần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ rằng ba nước nên hợp tác cùng nhau để giải quyết những thách thức toàn cầu.

Ông Tập nhấn mạnh: “Lịch sử dạy chúng ta: khi các cường quốc chung sống hòa thuận thì thế giới hòa bình; khi các cường quốc xung đột thì thế giới rơi vào hỗn loạn”. Ông cho biết sự tương tác lành mạnh giữa các nước lớn không phải là tùy chọn mà là điều bắt buộc.

Ông đồng thời cũng chỉ ra: “Trung Quốc, Nga và Mỹ nên làm gương, hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu, cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho sự tiến bộ của nhân loại”.

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: Reuters

Tuyên bố chung gồm 4 điểm

Cả ba nước cũng công bố toàn văn tuyên bố chung, được truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin với 4 điểm trọng yếu sau:

1. Là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cam kết cải cách Liên hợp quốc để Liên hợp quốc có thể ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu và phù hợp với sứ mệnh cơ bản về hòa bình và an ninh quốc tế.

2. Ba nước có kế hoạch tăng cường sản xuất và cung cấp các sản phẩm dầu mỏ tinh chế vì lợi ích của tất cả các quốc gia, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của dòng chảy năng lượng ổn định.

Truyền thông từ Moscow (Nga) theo dõi sát sao cuộc họp - Ảnh: Reuters

3. Ba nguyên thủ quốc gia công nhận rằng nguyên tắc đồng thuận của nhà nước và tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước là tối quan trọng, và nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế và các cơ quan tương tự khác không được can thiệp vào hoạt động của các quốc gia, lạm dụng quyền tài phán của họ.

4. Ba nguyên thủ quốc gia tái khẳng định rằng chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được phép xảy ra. Ba nước sẽ tiến hành đối thoại về việc giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân.