PGS, TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp thông tin chuyên đề.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 / 20-11-2026), thay mặt lãnh đạo TCCT, Trung tướng Lê Minh Quang tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình. Cảm ơn tình cảm của thủ trưởng và cán bộ Cơ quan TCCT, đồng chí Lê Hải Bình gửi lời tri ân, chúc mừng các nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Lê Minh Quang tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình phân tích tác động của tiến bộ khoa học, công nghệ, những biến động của kinh tế thế giới, cạnh tranh giữa các nước lớn và các thách thức an ninh phi truyền thống, từ đó lý giải vì sao tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, với các xu hướng liên kết và phân hóa đan xen.

Đồng chí Lê Hải Bình thông tin chuyên đề tại hội nghị.

Theo đồng chí Lê Hải Bình, mỗi cuộc cách mạng khoa học, công nghệ đều mở ra cơ hội để các quốc gia vươn lên, song cũng đặt các nước trước nguy cơ tụt hậu nếu chậm ứng dụng những tiến bộ mới. Từ bối cảnh quốc tế, đồng chí làm rõ cơ sở và tính cấp thiết của một số chủ trương, quyết sách của Đảng về khoa học, công nghệ, kinh tế và đối ngoại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV đến nay.

Quang cảnh hội nghị.

Trao đổi về phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, đồng chí Lê Hải Bình phân tích vai trò của người quân nhân trong việc lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tới bạn bè quốc tế; gợi mở một số nội dung để cán bộ tiếp tục nghiên cứu như: Làm rõ các chuẩn mực văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian số; nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp...