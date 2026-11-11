Hội nghị thông tin đối ngoại nhân dân năm 2026: Đồng bộ thể chế, đổi mới tư duy và nâng tầm công tác trong tình hình mới

Hội nghị có sự tham dự của gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương; đại diện các đơn vị phụ trách đối ngoại và hợp tác quốc tế của các bộ, ngành Trung ương cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn chia sẻ, từ năm 2017, Hội nghị thông tin đối ngoại nhân dân dân đã trở thành diễn đàn thiết thực nhằm cập nhật tình hình thế giới, khu vực và phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Thành Long)

Hội nghị hôm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Công tác đối ngoại của Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng đóng góp vào những thành tựu nổi bật của đất nước thời gian qua, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thu hút nguồn lực, tăng cường vị thế, uy tín của đất nước, trong đó có đóng góp quan trọng của đối ngoại nhân dân.

Tháng 8 vừa qua, Bộ Ngoại giao đã tổ chức thành công Hội nghị ngoại giao lần thứ 33, trong đó có Phiên đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân với sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Chương trình Hành động của Hội nghị đã được ban hành, trong đó có nội dung, phương hướng triển khai công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc Ban Bí thư vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 2/11/2026 về Đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, đồng thời thể hiện quan điểm, nhận thức mới về vai trò của đối ngoại nhân dân và cũng là sự kỳ vọng mới đối với công tác đối ngoại nhân dân trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thành Long)

Chỉ thị tiếp tục khẳng định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp và là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó định hướng đổi mới mạnh mẽ từ tư duy tham gia sang chủ động đóng góp, kiến tạo; từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất. Hoạt động đối ngoại nhân dân cần gắn kết chặt chẽ với các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, và các lợi ích thiết thực của Nhân dân. Đây là những điểm mới nổi bật của Chỉ thị số 16 so với Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư khóa XIII về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Để triển khai các hoạt động đối ngoại hiệu quả, cần tập trung đồng bộ hệ thống quy chế, quy định theo các văn bản mới nhất của Đảng, Nhà nước, trong đó đặc biệt là quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và ký kết thỏa thuận, văn bản hợp tác quốc tế.

Các văn bản này được xây dựng đồng bộ tạo khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, vừa đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với nâng cao trách nhiệm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi số, vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước và thúc đẩy triển khai thống nhất hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột, đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Hội nghị có sự tham dự của gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương. (Ảnh: Thành Long)

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Bộ Ngoại giao đã phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan đến hoạt động đối ngoại của các tổ chức nhân dân trong Quy định số 392-QĐ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Hướng dẫn số 02-HD/ĐU-BNG ngày 24/8/2026 của Đảng ủy Bộ Ngoại giao về việc thực hiện Quy định 392; quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam theo Quyết định số 30/2026/QĐ-TTg ngày 9/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ và ký kết thỏa thuận, văn bản hợp tác quốc tế của các tổ chức nhân dân theo Luật Thỏa thuận quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao khẳng định, Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể, tổ chức nhân dân triển khai các nhiệm vụ đối ngoại hiệu quả, phục vụ các mục tiêu chung của đối ngoại. Đồng thời, Bộ Ngoại giao mong muốn lắng nghe những ý kiến đề xuất của các đoàn thể, tổ chức nhân dân và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan cùng hỗ trợ nâng cao năng lực triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các tổ chức.

Các báo cáo viên của Bộ Ngoại giao phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan đến hoạt động đối ngoại của các tổ chức nhân dân. (Ảnh: Thành Long)