Hội nghị Thông tin chuyên đề năm 2026 về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước

Chiều 21-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề năm 2026 về “Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; dự báo xu hướng và cơ hội, thuận lợi đối với tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn phát triển mới”. Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự và báo cáo các nội dung tại hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương…

Đồng chí Hồ Xuân Trường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Đông, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Khắc Hà; đồng chí Nguyễn Minh Hằng tham dự và báo cáo các nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Hằng báo cáo các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hằng đã thông tin tới các đại biểu về những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 06, ngày 19-5-2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng; những định hướng lớn của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; tình hình thế giới, khu vực, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; phân tích, dự báo những xu hướng lớn của tình hình quốc tế và những cơ hội, thuận lợi đối với tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn phát triển mới. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và tranh thủ các cơ hội hợp tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của địa phương...

Đồng chí Hồ Xuân Trường chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Đông, Nguyễn Việt Hùng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà và đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Các đồng chí: Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Chương trình hành động số 33, ngày 28-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị. Chương trình tập trung những định hướng lớn, nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại, mở rộng không gian phát triển, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh; chú trọng phát huy vai trò đối ngoại giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; gắn đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển năng lượng tái tạo…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, đường lối đối ngoại của Đảng ta xác định rõ yêu cầu kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước. Đối với Khánh Hòa, yêu cầu này càng có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiên cứu kỹ, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị bằng Chương trình hành động số 33, thể hiện quyết tâm đưa đường lối đối ngoại của Đảng vào thực tiễn của địa phương; gắn công tác đối ngoại với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong không gian phát triển mới, đầy tiềm năng của tỉnh.

Từ yêu cầu đó, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 06 và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khẩn trương cụ thể hóa những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Triển khai đồng bộ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và quảng bá hình ảnh Khánh Hòa. Nâng cao năng lực dự báo, chủ động nắm bắt thời cơ và cụ thể hóa hiệu quả các chủ trương của Trung ương. Mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi ngành, mỗi địa phương phải chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình; nhận diện sớm những cơ hội, nguy cơ tác động đến tỉnh; không để bị động, bất ngờ. Các chủ trương, nghị quyết của Trung ương phải được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, nhất là lợi thế biển, đảo và Khu Kinh tế Vân Phong. Triển khai sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết số 20, ngày 28-7-2026 của Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và Kế hoạch số 106, ngày 28-8-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20. Trong đó, chú trọng phát triển đồng bộ cảng biển, logistics, du lịch chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, dịch vụ quốc tế và các ngành kinh tế biển có giá trị gia tăng cao. Đẩy nhanh các dự án động lực, trọng điểm; thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư chiến lược, dự án có công nghệ hiện đại, quản trị tiên tiến, có khả năng liên kết và tạo sức lan tỏa đối với nền kinh tế tỉnh. Việc lựa chọn đối tác, thu hút nguồn lực quốc tế cần bám sát 4 trụ cột phát triển, góp phần thực hiện nghị quyết của tỉnh về tăng trưởng kinh tế hai con số. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, biến quan hệ hợp tác quốc tế thành nguồn lực cho phát triển. Gắn đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và công tác ngoại vụ với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Mỗi hoạt động đối ngoại phải hướng đến kết quả cụ thể, huy động được tối đa nguồn lực, thị trường, công nghệ mới và cơ hội phát triển mới cho tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt hơn công tác quảng bá hình ảnh Khánh Hòa, xây dựng thương hiệu địa phương trở thành điểm đến đầu tư, du lịch và hợp tác quốc tế hấp dẫn.

Đặc biệt, cần rà soát, thúc đẩy thực hiện các nội dung đã thống nhất với đối tác qua các chuyến công tác nước ngoài của tỉnh. Sau mỗi chuyến công tác, phải xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì và tiến độ thực hiện; duy trì trao đổi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đưa các cam kết, thỏa thuận vào thực tế. Đồng thời, giữ vững môi trường ổn định, phát triển bền vững, củng cố đồng thuận xã hội. Phát triển kinh tế phải gắn với văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhất là địa bàn chiến lược đặc khu Trường Sa. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá những vấn đề được trao đổi, căn cứ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ để triển khai cụ thể vào lĩnh vực mình phụ trách, địa phương mình quản lý và đề xuất, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung, huy động nguồn lực phục vụ phát triển. Đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan tham mưu công tác tuyên giáo, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, chắt lọc những nội dung cốt lõi của chuyên đề để tuyên truyền, định hướng, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nhất là làm rõ vị trí, tiềm năng, lợi thế và những cơ hội mới của Khánh Hòa trong quá trình hội nhập quốc tế. Sau hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động cụ thể hóa những nội dung phù hợp thành chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện đạt kết quả thực chất, huy động được tối đa nguồn lực, phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế; biến không gian phát triển của Khánh Hòa mới thành động lực phát triển mới; xây dựng Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và ngày càng khẳng định vị thế, vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.