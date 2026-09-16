Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Từ đêm 16/9 đến ngày 17/9, Hà Nội cùng nhiều khu vực ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.