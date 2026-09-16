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Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lãnh đạo Quốc hội dự hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lãnh đạo Quốc hội dự hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-thong-qua-ket-qua-kiem-tra-giam-sat-doi-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-quoc-hoi-post1136570.vnp