Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị đến Hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)