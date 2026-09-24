Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Sáng 24/9/2026, tại Hải Phòng, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-thong-qua-du-thao-bao-cao-ket-qua-kiem-tra-giam-sat-voi-ban-thuong-vu-thanh-uy-hai-phong-post1138091.vnp