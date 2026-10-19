Dự hội nghị có đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra.

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Sở Tài chính.

Tại hội nghị, Đoàn Kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Đảng ủy Sở Tài chính và các cá nhân.

Đại diện Đoàn Kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Sở Tài chính.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, bổ sung, làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Lường Thị Vân Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lường Thị Vân Anh ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Sở Tài chính; đồng thời đề nghị Đảng ủy Sở nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung báo cáo, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm. Trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn; gắn với tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.