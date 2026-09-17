Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn giám sát số 2 đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Đảng ủy Thi hành án dân sự tỉnh. Theo đó, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, quy trình; tăng cường phòng ngừa, kiểm soát quyền lực, kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính, tài sản công cơ bản thực hiện đúng quy định; các kết luận sau kiểm tra được nghiêm túc khắc phục. Qua giám sát, không phát hiện biểu hiện lạm quyền, can thiệp trái thẩm quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”.

Đại diện Đoàn Giám sát số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm soát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu. Công tác kiểm soát tập trung vào các khâu dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như xác minh điều kiện thi hành án; cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản; thẩm định giá, bán đấu giá; quản lý tiền, tài sản và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tăng cường theo dõi, thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, góp phần phòng ngừa sai phạm.

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Thi hành án dân sự tỉnh.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung được giám sát; thống nhất những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Tú Anh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và sự phối hợp của Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Đảng ủy Thi hành án dân sự tỉnh trong quá trình giám sát. Đồng chí đề nghị hai đơn vị tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa sai phạm; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế được chỉ ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát và thi hành án.