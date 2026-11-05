Hội nghị thông qua đề án quy hoạch, xây dựng trụ sở, trường bắn, thao trường huấn luyện Ban CHQS cấp xã.

Triển khai nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thực hiện; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường khảo sát, xây dựng Đề án theo yêu cầu của Quân khu 2.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, Đề án xác định quy hoạch hệ thống trụ sở Ban CHQS tại 75 xã, phường theo hướng tận dụng trụ sở của các cơ quan để bố trí và quy hoạch xây dựng mới; hệ thống trường bắn huấn luyện và thao trường huấn luyện ưu tiên bố trí tại khu vực địa hình phù hợp cách xa khu dân cư và sử dụng chung theo cụm xã nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Sau khi hoàn thành toàn tỉnh sẽ hình thành hệ thống cơ sở quân sự cấp xã đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các xã, phường.

Tại hội nghị, đại diện Bộ CHQS tỉnh đã tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án quy hoạch, xây dựng trụ sở, trường bắn, thao trường huấn luyện Ban CHQS xã, phường giai đoạn 2026-2030. Tính đến ngày 15/10, Bộ CHQS tỉnh đã nhận được ý kiến tham gia của 75/75 xã, phường và 35/38 sở, ngành. Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung Đề án, nhất là về quy hoạch vị trí đóng quân, trường bắn, thao trường huấn luyện; phương án, tiến độ thực hiện quy hoạch đất, xây dựng theo từng giai đoạn và nguồn kinh phí triển khai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện Đề án, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tế. Các xã, phường rà soát quy hoạch, hiện trạng tài sản công, đánh giá khả năng cân đối nguồn vốn để chủ động triển khai thực hiện.

Đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh nghiên cứu, tham mưu đề xuất Quân khu báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở, trường bắn, thao trường huấn luyện Ban CHQS cấp xã theo lộ trình. Trên cơ sở đó, tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn phù hợp để triển khai đầu tư. Việc quy hoạch, xây dựng các công trình sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang địa phương chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.