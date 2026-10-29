Hội nghị thông qua bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 1945 - 2025”

Ngày 29-10, Ban Chỉ đạo biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 1945 - 2025” tổ chức hội nghị thông qua bản thảo cuốn sách và triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo. Đại tá Võ Văn Viên - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Biên soạn báo cáo khái quát kết cấu, nội dung bản thảo cuốn sách gồm 3 chương. Trong đó, chương 1 tập trung khái quát đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của Nhân dân Khánh Hòa; làm rõ những yếu tố tác động đến quá trình xây dựng lực lượng, tổ chức thế trận và hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh. Chương 2 phản ánh quá trình thành lập Chi bộ Quân sự, lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh chiến đấu chống thực dân Pháp từ năm 1945 đến tháng 7-1954; làm rõ quá trình xây dựng, phát triển tổ chức đảng, LLVT, hoạt động chiến tranh du kích, xây dựng căn cứ và công tác đảng, công tác chính trị trong kháng chiến. Chương 3 tập trung vào giai đoạn 1954 - 1975, từ quá trình giữ gìn lực lượng, hoạt động bí mật sau Hiệp định Giơ-ne-vơ đến khôi phục, phát triển LLVT, đẩy mạnh đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, tiến tới giải phóng tỉnh. Nội dung được phân chia theo từng chặng lịch sử, làm rõ sự phát triển về tổ chức lực lượng, phương thức lãnh đạo và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong từng thời kỳ.

Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở nội dung bản thảo, hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các nội dung, bảo đảm tính chính xác về lịch sử, chặt chẽ về bố cục, thống nhất về tư liệu, đáp ứng yêu cầu của công trình lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo, dự kiến vào cuối tháng 11-2026, nhằm tiếp tục tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, nhân chứng lịch sử và nhà nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện bản thảo. Đối với giai đoạn 1975 - 2025, Ban Biên soạn sẽ tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, thẩm định tư liệu, xây dựng và hoàn thiện nội dung sau hội thảo, tiến tới hoàn chỉnh toàn bộ bản thảo cuốn sách, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phục vụ công tác xuất bản theo kế hoạch.

Việc biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 1945 - 2025” có ý nghĩa quan trọng trong việc hệ thống đầy đủ, chi tiết quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ Quân sự tỉnh qua các thời kỳ; góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.