Hội nghị thống nhất công tác chuẩn bị Tổ chức Giải Marathon Lai Châu lần thứ III năm 2026

Đồng chí Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giải Marathon Lai Châu lần thứ III năm 2026 chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp còn có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị là thành viên Ban Tổ chức giải...

Quang cảnh hội nghị.

Sau khi điều chỉnh thời gian tổ chức, Giải Marathon Lai Châu lần thứ III năm 2025 “Lời gọi đại ngàn, bước chân khát vọng” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15/11/2026. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 5 cự ly: 42km, 21km, 10km, 5km, 3km. Đến thời điểm này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân xây dựng các clip, Trailer, các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, quảng bá trên các loại hình báo chí và nền tảng mạng xã hội về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của các cung đường chạy, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc sắc của Lai Châu cũng như mục đích, ý nghĩa của giải đến du khách trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sở đã phối hợp với Công ty Vietrace 365 mở cổng bán vé, đến thời điểm này đã có 3.000 người đăng ký qua cổng bán vé và đăng ký trực tiếp tham gia giải. Đặc biệt, giải đã thu hút một số vận động viên có tên tuổi ở trong nước và các vận động viên là người nước ngoài tham gia.

Phối hợp với Công ty Vietrace 365 và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức 2 lượt khảo sát tại thực địa. Rà soát toàn bộ các cung đường, đánh giá điều kiện mặt đường và lựa chọn, thống nhất các cung đường phù hợp, đảm bảo điều kiện để tổ chức giải. Kiểm tra các vị trí, bố trí lực lượng an ninh, y tế, trọng tài, phục vụ, hậu cần; xác định vị trí biển chỉ dẫn, biển báo, rào chắn, phân luồng giao thông; bố trí khu vực chụp ảnh và ghi hình cho các vận động viên.

Ban Tổ chức cũng đã bố trí các điểm tiếp nước và hỗ trợ thuốc men, vật tư y tế, đội ngũ y, bác sỹ để chăm sóc, hỗ trợ các vận động viên tham gia chạy. Bố trí biển báo, biển chỉ dẫn trên các cung đường chạy; huy động 80 trọng tài chuyên nghiệp điều hành giải đấu. Đồng thời, huy động lực lượng trên 250 người tham gia công tác đảm bảo an ninh, y tế, thanh niên tình nguyện phục vụ giải.

Đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Lai Châu tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Đại diện Công an tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Hội nghị đã thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức giải, thành viên các tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức. Các đại biểu cũng thảo luận, tham gia một số nội dung để giải đấu diễn ra an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức giải phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức giải đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm cử các lực lượng tham gia công tác an ninh, y tế, thanh niên tình nguyện đảm bảo số lượng phục vụ giải; tiếp tục tổ chức tập huấn cho lực lượng trọng tài, y tế và các tình nguyện viên để công tác phục vụ giải được tốt nhất. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Giải đấu là dịp để quảng bá và lan toả các cảnh quan thiên nhiên, du lịch, văn hóa đặc sắc của Lai Châu tới du khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, mong muốn các đơn vị thành viên Ban Tổ chức giải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng cùng tỉnh để tổ chức Giải Marathon Lai Châu lần thứ III năm 2026 “Lời gọi đại ngàn, bước chân khát vọng” diễn ra được thành công, an toàn và hiệu quả.

Ngay sau cuộc họp của Ban Tổ chức giải, các tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức cũng triển khai họp thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.