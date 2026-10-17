Hội nghị “Tháng nghe dân nói” tại xã Muổi Nọi.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại chương trình, lãnh đạo xã Muổi Nọi báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026. Xã Muổi Nọi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cũ gồm Bản Lầm, Bon Phặng và Muổi Nọi, có tổng diện tích tự nhiên trên 12.800 ha, dân số 15.400 người, với 3 dân tộc chính là Thái, Kinh, Mông. Sau sắp xếp, tổ chức lại, số bản trong xã giảm từ 21 xuống còn 16. Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã ổn định, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bí thư,Trưởng bản bản Muổi Nọi kiến nghị tại hội nghị.

Bí thư, Trưởng bản Đông Hưng kiến nghị tại hội nghị.

Đại diện Hội Người cao tuổi xã Muổi Nọi kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhân dân xã Muổi Nọi kiến nghị đầu tư, nâng cấp, bê tông hóa các tuyến đường kết nối trung tâm xã; hỗ trợ xi măng, ống, cống và vật liệu thiết yếu để làm đường giao thông nội bản, nội đồng; đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt tại bản Muổi Nọi cũ; sớm bố trí kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo; nâng cấp, sửa chữa, bổ sung mái tôn cho Nhà văn hóa bản Muổi Nọi; đầu tư hệ thống loa truyền thanh công cộng tại các bản trên địa bàn xã.Lãnh đạo xã Muổi Nọi giải đáp kiến nghị của nhân dân.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giải đáp kiến nghị tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, lãnh đạo UBND tỉnh, xã tiếp thu và giải đáp trực tiếp các ý kiến, kiến nghị ngay tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, hoạt động “Tháng nghe dân nói” giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát huy vai trò cầu nối, tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân; kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xem xét, giải quyết các kiến nghị của nhân dân. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, tổng hợp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị xã Muổi Nọi tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là tiếp tục triển khai thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung xã; làm sạch dữ liệu đất đai; triển khai các phương án hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tăng cường chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị.