Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ hợp chuyên đề thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thẩm tra 3 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ nguồn ngân sách địa phương (đợt 4); điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách địa phương; thông qua danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về nội dung, căn cứ pháp lý ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh; đánh giá tính thống nhất với quy định hiện hành và tính khả thi khi triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; làm rõ các điều kiện để HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất; loại đất, diện tích thu hồi và việc hoàn trả mặt bằng các công trình, dự án…

Cùng ngày, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Bãi bỏ Nghị quyết số 20 ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; phân cấp thẩm quyền cho UBND tỉnh quyết định mức chi đối với một số hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, tham gia ý kiến vào các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi xét tặng Giải thưởng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; mức chi họp Hội đồng sáng kiến trên địa bàn tỉnh; số lượng, mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; mức thù lao hằng tháng đối với cộng tác viên dân số; định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về nội dung, căn cứ pháp lý ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh; đánh giá tính thống nhất với các quy định hiện hành và tính khả thi khi triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; làm rõ một số nội dung về cơ chế, chính sách, mức chi đối với nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản; mức chi cho một số hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu; khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tờ trình và dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, làm cơ sở trình Kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI xem xét, quyết định.