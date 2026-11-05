Hội nghị tập huấn triển khai thủ tục hành chính của Đảng

Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu.

Tại tỉnh Sơn La, Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu: Tỉnh ủy; Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh; Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh; Trường Chính trị tỉnh và các xã, phường.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, tập trung vào 3 nhóm đối tượng: Đảng viên thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với 4 thủ tục hành chính của Đảng; cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thực hiện quy trình nghiệp vụ trên Hệ thống; cán bộ quản trị, vận hành Hệ thống. Các đại biểu tham gia tập huấn được trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Chương trình tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng Hệ thống, thống nhất quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Qua đó, góp phần giảm thời gian, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đảng viên, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức Đảng.