Dự khai mạc có đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; các báo cáo viên, 400 học viên là đoàn viên, hội viên, thành viên các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và cán bộ, công chức MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, xã.

Các học viên tham gia hội nghị tập huấn.

Chương trình tập huấn được chia thành 2 lớp: Lớp 1 thành phần là đoàn viên, hội viên, thành viên các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, xã. Nội dung nâng cao năng lực vận hành thiết bị số và phần mềm.

Lớp 2 thành phần là cán bộ, công chức MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, xã; 1 lớp/200 học viên. Nội dung: nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số.

Đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Chương trình tập huấn hôm nay nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số thiết thực, giúp học viên ứng dụng công nghệ vào công việc, đời sống; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn, thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng để cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm giúp các đồng chí tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác, phục vụ hiệu quả cho các chương trình, hoạt động của mặt trận tỉnh Lai Châu nói riêng và toàn hệ thống chính trị nói chung. Đề nghị các đồng chí học viên tập trung, nghiêm túc học tập, tham gia đầy đủ các nội dung; tích cực thực hành những kỹ năng vận dụng ngay vào công việc .

Báo cáo viên trình bày nội dung nâng cao năng lực vận hành thiết bị số và phần mềm.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo kế hoạch, hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày (26-27/11).