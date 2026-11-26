QTO - Ngày 26/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn về quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham gia hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan và các xã, phường khu vực phía Nam Quảng Trị.

Quang cảnh hội nghị tập huấn - Ảnh: Đ.V

Tỉnh Quảng Trị có bờ biển trải dài qua nhiều khu vực có hoạt động vận tải biển, khai thác thủy sản, kho bồn xăng, khu neo đậu tàu thuyền và các dự án kinh tế ven biển. Nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu vì vậy cao hơn, phức tạp hơn và có khả năng lan truyền nhanh hơn, đòi hỏi năng lực ứng phó tại chỗ của các sở, ban, ngành, địa phương phải được nâng lên tương xứng.

Các đại biểu tham gia tập huấn - Ảnh: Đ.V

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật, mà còn là nhu cầu thiết thực, giúp từng sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Các đại biểu tham gia tập huấn - Ảnh: Đ.V

Đại diện các xã, phường khu vực phía Nam Quảng Trị tham gia tập huấn - Ảnh: Đ.V

Chuyên gia hướng dẫn nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu - Ảnh: Đ.V

Hội nghị tập huấn nhằm hướng dẫn nghiệp vụ và các quy định của Nhà nước về trách nhiệm bảo vệ môi trường, quy chế ứng phó sự cố tràn dầu, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý môi trường tại cơ sở.