Hội nghị tập huấn phòng, chống khủng bố năm 2026 tại Cao Bằng

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu xem phim tư liệu chuyên đề “Công tác PCKB và những nguy cơ đe dọa ANQG giai đoạn 2021 - 2026”. Đại tá Lương Ngọc Quyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh, đã trực tiếp truyền đạt các nội dung trọng tâm về “Pháp luật quốc tế và Việt Nam về phòng, chống khủng bố” và “Công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố hiện nay”.

Đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ báo cáo chuyên sâu về phân tích, sử dụng thông tin tình báo tài chính trong công tác phòng, chống tài trợ khủng bố và đánh giá rủi ro về tài trợ khủng bố. Trong khuôn khổ chương trình, các báo cáo viên trực tiếp giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ PCKB tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lương Ngọc Quyết yêu cầu các đại biểu nghiên cứu kỹ các nội dung đã được quán triệt, chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cơ quan thường trực cần tăng cường phối hợp với các lực lượng, làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, tham mưu; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại cơ sở.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, ban, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi thông tin với Công an tỉnh để chủ động tham mưu các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Hội nghị tập huấn là dịp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực thực tiễn cho lực lượng làm công tác phòng, chống khủng bố từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, củng cố cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.