Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành Khoa học quân sự toàn quân năm 2026

Dự khai mạc có các đồng chí: Chuẩn đô đốc, PGS, TS Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân; Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân, cùng đại biểu là cán bộ làm công tác khoa học quân sự đến từ các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân.

Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Dương Minh Hải thông báo một số thành tựu Cục Khoa học quân sự đạt được trong thời gian qua và đề nghị cán bộ tham gia tập huấn, làm công tác khoa học quân sự phải chủ động cập nhật kiến thức chuyên ngành, các hướng dẫn, thông tư mới, làm chủ các công cụ số và nâng cao năng lực ứng dụng Bigdata, AI trong thực tiễn công tác, qua đó nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ ngành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác khoa học quân sự trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên được cập nhật nhiều nội dung như: Điều lệ công tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành Khoa học quân sự và định hướng khai thác, sử dụng; tiêu chí thành lập, công nhận, quản lý, chính sách hỗ trợ nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm nghiên cứu chuyên sâu trong Bộ Quốc phòng; ứng dụng Bigdata và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công tác khoa học quân sự… cùng một số chuyên đề liên quan đến các luật, thông tư, quy định của Bộ Quốc phòng trên các mặt công tác của ngành Khoa học quân sự.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Song song với tập huấn nghiệp vụ, các học viên được tham quan nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu của Học viện Hải quân, tham quan Trung tâm Huấn luyện mô phỏng của Học viện Hải quân và Trường Sĩ quan Không quân.