Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Tại hội nghị, hơn 250 đại biểu là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được quán triệt, hướng dẫn những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị; Quy định số 58-QĐ/TU ngày 14/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; quy trình xây dựng, công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở; hệ thống tổ chức đảng, sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số và giải quyết thủ tục hành chính của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức đảng và đảng viên, trọng tâm là sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng, kiện toàn cấp ủy và bảo vệ chính trị nội bộ; cập nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy, thể thức và thẩm quyền ban hành văn bản, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Phương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy hướng dẫn về quy trình xây dựng, công nhận mô hình "dân vận khéo cấp cơ sở".

Hội nghị nhằm kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy; cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tuyên giáo, dân vận và văn phòng cấp ủy. Qua đó, góp phần thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao năng lực tham mưu, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cấp ủy viên, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 13 - 14/10.