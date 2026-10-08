Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2026.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phụ trách, công chức, viên chức và người lao động làm công tác văn thư, lưu trữ thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, cơ quan ngành dọc, doanh nghiệp nhà nước và các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, phường của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, tiếp thu 3 chuyên đề về: Luật Lưu trữ năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành hành Luật. Đồng thời, được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; quản lý văn bản; quản lý và sử dụng con dấu; lập danh mục hồ sơ hàng năm; lập hồ sơ công việc (bao gồm cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử) và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử; số hóa tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử theo quy định); hướng dẫn việc tổng hợp báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hằng năm.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, nắm vững và thực hiện đúng các quy định mới của pháp luật, đặc biệt là Luật Lưu trữ năm 2024; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa tài liệu lưu trữ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.