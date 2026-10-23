Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2026

Các đại biểu và học viên dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cán bộ Tuyên giáo các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, hiện nay, cùng với những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng, sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, mạng xã hội và các nền tảng số đang tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với công tác tuyên giáo. Thông tin được truyền tải với tốc độ rất nhanh; các vấn đề xã hội dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý; những thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng, quan điểm sai trái, thù địch có thể tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng và dư luận xã hội.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo không chỉ cần nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng mà còn phải nhạy bén trong nắm bắt tình hình, có khả năng phân tích thông tin, nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời có kỹ năng truyền thông, viết tin, bài và xử lý các vấn đề phát sinh một cách kịp thời, chính xác, thuyết phục.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Ninh Bình) trình bày chuyên đề.

Đồng chí Đinh Thị Ngọc, Phó Trưởng phòng Báo Điện tử - Nội dung số (Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình) trình bày chuyên đề Kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền trên báo và các nền tảng số.

Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt các nội dung trọng tâm gồm: Tình hình hoạt động, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; kỹ năng nhận diện, lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền trên báo và các nền tảng số.

Các báo cáo viên đã truyền đạt nội dung ngắn gọn, trọng tâm, gắn lý luận với thực tiễn; học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chia sẻ những kinh nghiệm, tích cực trao đổi những vướng mắc tại cơ sở và tiếp thu đầy đủ các nội dung chuyên đề, chuyển hóa thành tri thức, kinh nghiệm trang bị cho hoạt động công tác của bản thân tại cơ quan, đơn vị, địa phương một cách tốt nhất, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ tuyên giáo.