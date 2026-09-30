Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh tỉnh

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, 80 cán bộ hội CCB được quán triệt, tiếp thu những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội VIII của Hội CCB Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VIII Hội CCB tỉnh Lai Châu; hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội khóa VIII; nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bồi dưỡng lý luận, thực tiễn và nghiệp vụ công tác hội; ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI); những nội dung cơ bản về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035...

Đồng chí Mùa A Trá – Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, trình độ quản lý, kỹ năng điều hành công tác hội; giúp cán bộ nắm vững các nghị quyết, điều lệ, hướng dẫn chuyên môn và cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, AI, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Sau tập huấn, các đại biểu vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn, thống nhất cách làm, nâng cao chất lượng công tác hội và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.